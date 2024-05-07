Підсанкційного митрополита УПЦ (МП) Луку відправили під нічний домашній арешт

Суд відправив митрополита під нічний домашній арешт на 2 місяці.

Солом'янський суд м. Києва відправив митрополита Запорізької та Мелітопольської єпархії УПЦ (МП) Луку (Андрія Коваленка) під домашній арешт на 2 місяці, до 1 липня 2024. Священник має перебувати вдома з 22:00 до 6:00.

Про це повідомляють "Ґрати" із зали суду.

Зокрема, 7 травня Солом’янський райсуд Києва обрав запобіжний захід голові Запорізької та Мелітопольської єпархії УПЦ Московського патріархату митрополиту Луці (Андрій Коваленко). Тож наступні два місяці Лука проведе під нічним домашнім арештом.

Згідно з рішенням суду, митрополит має перебувати вдома з 22:00 до 6:00. Його підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі.

Прокурор просив відправити священника під цілодобовий домашній арешт.

Лука своєї вини не визнав і просив залишити його на волі. Він стверджував, що "займає проукраїнську позицію, а його ізоляція від пастви створить зайве напруження в прифронтовому регіоні".