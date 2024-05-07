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Підсанкційного митрополита УПЦ (МП) Луку відправили під нічний домашній арешт

Суд відправив митрополита під нічний домашній арешт на 2 місяці.

Підсанкційного митрополита УПЦ (МП) Луку відправили під нічний домашній арешт
митрополит Запорізький Лука у залі суду
Фото: Олексій Арунян, Ґрати

Солом'янський суд м. Києва відправив митрополита Запорізької та Мелітопольської єпархії УПЦ (МП) Луку (Андрія Коваленка) під домашній арешт на 2 місяці, до 1 липня 2024. Священник має перебувати вдома з 22:00 до 6:00. 

Про це повідомляють "Ґрати" із зали суду.

Зокрема, 7 травня Солом’янський райсуд Києва обрав запобіжний захід голові Запорізької та Мелітопольської єпархії УПЦ Московського патріархату митрополиту Луці (Андрій Коваленко). Тож наступні два місяці Лука проведе під нічним домашнім арештом.

Згідно з рішенням суду, митрополит має перебувати вдома з 22:00 до 6:00. Його підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі.

Прокурор просив відправити священника під цілодобовий домашній арешт.

Лука своєї вини не визнав і просив залишити його на волі. Він стверджував, що "займає проукраїнську позицію, а його ізоляція від пастви створить зайве напруження в прифронтовому регіоні".

  • 1 травня СБУ оголосила митрополиту УПЦ (МП) Луці підозру в розпалюванні релігійної ворожнечі. За матеріалами слідства, митрополит публічно висловлював своє зневажливе ставлення до парафіян інших конфесій, про що він неодноразово згадував під час спілкування з прихожанами та у ході проведення церковних літургій. Експертиза підтвердила факти підривної діяльності клірика проти державної безпеки України.
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