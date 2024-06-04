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Кабмін дозволив ще 6 місяців приймати заяви від українців за кордоном на оформлення паспортів

Експериментальний проєкт запровадили ще у 2022 році.

Кабмін дозволив ще 6 місяців приймати заяви від українців за кордоном на оформлення паспортів
Паспорт
Фото: EPA/UPG

Уряд погодив пропозицію Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби продовжити надання адміністративних послуг українцям за кордоном ще на 6 місяців.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

КМУ затвердив порядок реалізації експериментального проєкту. Цей порядок визначає процедуру прийняття у громадян України за кордоном документів для оформлення (зокрема, замість втраченого або викраденого), обміну паспортів, а також видачі оформлених документів.

Експериментальний проєкт запровадили ще у 2022 році.

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