Кабмін дозволив ще 6 місяців приймати заяви від українців за кордоном на оформлення паспортів

Експериментальний проєкт запровадили ще у 2022 році.

Уряд погодив пропозицію Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби продовжити надання адміністративних послуг українцям за кордоном ще на 6 місяців.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

КМУ затвердив порядок реалізації експериментального проєкту. Цей порядок визначає процедуру прийняття у громадян України за кордоном документів для оформлення (зокрема, замість втраченого або викраденого), обміну паспортів, а також видачі оформлених документів.

Експериментальний проєкт запровадили ще у 2022 році.