Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію

Народні депутатати ініціювали звернення до прем’єр-міністра України щодо порушень чинного закону про мобілізацію постановами Кабміну 560 та 563.

Про це в кулуарах ВРУ повідомила членкиня оборонного комітету, нардепка фракції «ЄС» Ірина Фріз.

"Ми спрямували лист-звернення на премєр-міністра Шмигаля щодо невідповідності двох постанов, які ухвалив кабмін: це постанова 560 і 563, - нормам закону про мобілізацію і фактично є такими, що порушують чинні норми чинного закону", – повідомила Ірина Фріз.

За її словами, проблема полягає в тому, що у постанові №560 порушуються права громадян, які мають здійснювати догляд за одним із своїх батьків або за одним із батьків чоловіка чи дружини із другою групою інвалідності.

"Воно (порушення-ред.) в першу чергу виражається в тому, що Кабмін своїми підзаконними актами вводить додаткові критерії щодо довідок, які має подати цей військовозобовчязаний для того, щоб отримати законну відстрочку, яка чітко виписана по критеріях у законі. Це є неприпустимо, коли норми підзаконного акту перевищують своєю дією чинні норми закону", – заявила нардепка.

Також вона додала, що постанова №563 теж має невідповідності.

"Постанова 563 з моєї точки зору нонсенс, коли спочатку в постанові встановлюється 30-денний термін для тих,хто абсолютно на правових підставах, зібравши необхідний пакет доеуменгтів, (зробивши це до широкомасштабного вторгнення), знялися із військового обліку і виїхзали за межі України чи то на роботу, чи то на постійне місце проживання, тобто на термін більший, ніж три місяці", – прокоментувала Ірина Фріз.