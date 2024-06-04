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Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію

Йдеться про постанови №560 і №563.

Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію
Мобілізація, проходження ВЛК. Фото ілюстративне
Фото: Судово-юридична газета

Народні депутатати ініціювали звернення до прем’єр-міністра України щодо порушень чинного закону про мобілізацію постановами Кабміну 560 та 563. 

Про це в кулуарах ВРУ повідомила членкиня оборонного комітету, нардепка фракції «ЄС» Ірина Фріз.

"Ми спрямували лист-звернення на премєр-міністра Шмигаля щодо невідповідності двох постанов, які ухвалив кабмін: це постанова 560 і 563, - нормам закону про мобілізацію і фактично є такими, що порушують чинні норми чинного закону", – повідомила Ірина Фріз.

За її словами, проблема полягає в тому, що у постанові №560 порушуються права громадян, які мають здійснювати догляд за одним із своїх батьків або за одним із батьків чоловіка чи дружини із другою групою інвалідності. 

"Воно (порушення-ред.) в першу чергу виражається в тому, що Кабмін своїми підзаконними актами вводить додаткові критерії щодо довідок, які має подати цей військовозобовчязаний для того, щоб отримати законну відстрочку, яка чітко виписана по критеріях у законі. Це є неприпустимо, коли норми підзаконного акту перевищують своєю дією чинні норми закону", – заявила нардепка. 

Також вона додала, що постанова №563 теж має невідповідності.

"Постанова 563 з моєї точки зору нонсенс, коли спочатку в постанові встановлюється 30-денний термін для тих,хто абсолютно на правових підставах, зібравши необхідний пакет доеуменгтів, (зробивши це до широкомасштабного вторгнення), знялися із військового обліку і виїхзали за межі України чи то на роботу, чи то на постійне місце проживання, тобто на термін більший, ніж три місяці", – прокоментувала Ірина Фріз.

  • 18 травня набув чинності мобілізаційний закон, яким парламент вніс суттєві зміни до Закону про «Про військовий обов’язок та військову службу». Зокрема, у новій редакції викладена стаття 26 про звільнення з військової служби. Наприклад, відтепер, щоб звільнитися, військовослужбовець не просто повинен мати рідних з групою інвалідності, а й підтвердити факт постійного догляду за такою особою.
  • 16 травня цього року, після того, як закон про мобілізацію набув чинності, Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період» № 560. Документ спровокував жваві дискусії, бо деякі положення прямо суперечать закону.
  • Про те, які підстави для звільнення військовослужбовців і відстрочки військовозобов'язаних зазнали суттєвих змін, читайте в матеріалі LB.ua "Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила".
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