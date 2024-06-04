Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію

Народні депутатати ініціювали звернення до прем’єр-міністра України щодо порушень чинного закону про мобілізацію постановами Кабміну 560 та 563.
Про це в кулуарах ВРУ повідомила членкиня оборонного комітету, нардепка фракції «ЄС» Ірина Фріз.
"Ми спрямували лист-звернення на премєр-міністра Шмигаля щодо невідповідності двох постанов, які ухвалив кабмін: це постанова 560 і 563, - нормам закону про мобілізацію і фактично є такими, що порушують чинні норми чинного закону", – повідомила Ірина Фріз.
За її словами, проблема полягає в тому, що у постанові №560 порушуються права громадян, які мають здійснювати догляд за одним із своїх батьків або за одним із батьків чоловіка чи дружини із другою групою інвалідності.
"Воно (порушення-ред.) в першу чергу виражається в тому, що Кабмін своїми підзаконними актами вводить додаткові критерії щодо довідок, які має подати цей військовозобовчязаний для того, щоб отримати законну відстрочку, яка чітко виписана по критеріях у законі. Це є неприпустимо, коли норми підзаконного акту перевищують своєю дією чинні норми закону", – заявила нардепка.
Також вона додала, що постанова №563 теж має невідповідності.
"Постанова 563 з моєї точки зору нонсенс, коли спочатку в постанові встановлюється 30-денний термін для тих,хто абсолютно на правових підставах, зібравши необхідний пакет доеуменгтів, (зробивши це до широкомасштабного вторгнення), знялися із військового обліку і виїхзали за межі України чи то на роботу, чи то на постійне місце проживання, тобто на термін більший, ніж три місяці", – прокоментувала Ірина Фріз.
- 18 травня набув чинності мобілізаційний закон, яким парламент вніс суттєві зміни до Закону про «Про військовий обов’язок та військову службу». Зокрема, у новій редакції викладена стаття 26 про звільнення з військової служби. Наприклад, відтепер, щоб звільнитися, військовослужбовець не просто повинен мати рідних з групою інвалідності, а й підтвердити факт постійного догляду за такою особою.
- 16 травня цього року, після того, як закон про мобілізацію набув чинності, Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період» № 560. Документ спровокував жваві дискусії, бо деякі положення прямо суперечать закону.
- Про те, які підстави для звільнення військовослужбовців і відстрочки військовозобов'язаних зазнали суттєвих змін, читайте в матеріалі LB.ua "Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила".