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Стефанчук: критика Безуглої на адресу Сирського є її особистою позицією

Слова депутатки не відображають думок парламенту, комітету або фракції, вважає голова Верховної Ради. 

Стефанчук: критика Безуглої на адресу Сирського є її особистою позицією
Мар'яна Безугла у Лисичанську
Фото: надано Мар'яною Безуглою

Критика народної депутатки фракції "Слуга народу" Мар'яни Безуглої на адресу головнокомандувача Олександра Сирського є її особистою точкою зору і не відображає думок фракції або комітету. Про це в коментарі кореспондентці LB.ua сказав спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Він пояснив, що позицію парламенту може представляти винятково парламент та його голова. Позицію комітету може представляти рішення комітету або його голова, фракції – її рішення або її голова.

"Ніхто ні з цих осіб, ні з цих органів таких позицій стосовно ні Верховного головнокомандувача, ні головнокомандувача, ні армії в цілому не висловлював. Тому я переконаний, що ця позиція, яка поширилася, це особиста позиція народної депутатки. А що стосується взагалі роботи парламенту – ми неодноразово демонстрували, що готові зробити все необхідне, щоб боротьба наших Збройних Сил проти агресора була успішної. І будемо це робити", – прокоментував спікер Верховної Ради. 

  • Мар'яна Безугла, яка нещодавно вийшла зі складу партії "Слуга народу", але залишилася у фракції, неодноразово критично висловлювалася щодо тодішнього головнокомандувача Валерія Залужного. Президент Зеленський на річній пресконференції 2023 року сказав, що "щодо Мар'яни, Валєри, і у них там ще кілька людей – дуже складно. Вони всі люблять коментувати у фейсбуці, вони дуже часто там спілкуються. То вони разом ходять на фронт, то вони сваряться... Це складні питання, якщо чесно, для мене. Нам всім потрібно давати результат державі щоденний, а селфі встигнемо". Стефанчук казав, що в Безуглої такий "стиль поведінки".
  • Після заміни Залужного на Олександра Сирського Мар'яна спершу не критикувала нового головкома активно і писала, що він "досконально знає ворога" і зіграв ключову роль в обороні Києва. Згодом вона почала його критикувати за кадрові рішення та ситуацію з фортифікаціями.
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