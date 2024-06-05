Стефанчук: критика Безуглої на адресу Сирського є її особистою позицією

Критика народної депутатки фракції "Слуга народу" Мар'яни Безуглої на адресу головнокомандувача Олександра Сирського є її особистою точкою зору і не відображає думок фракції або комітету. Про це в коментарі кореспондентці LB.ua сказав спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Він пояснив, що позицію парламенту може представляти винятково парламент та його голова. Позицію комітету може представляти рішення комітету або його голова, фракції – її рішення або її голова.

"Ніхто ні з цих осіб, ні з цих органів таких позицій стосовно ні Верховного головнокомандувача, ні головнокомандувача, ні армії в цілому не висловлював. Тому я переконаний, що ця позиція, яка поширилася, це особиста позиція народної депутатки. А що стосується взагалі роботи парламенту – ми неодноразово демонстрували, що готові зробити все необхідне, щоб боротьба наших Збройних Сил проти агресора була успішної. І будемо це робити", – прокоментував спікер Верховної Ради.