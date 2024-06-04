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Арахамія: цього тижня Верховна Рада кадрових рішень не прийматиме

Арахамія просить зважати на офіційні джерела. 

Арахамія: цього тижня Верховна Рада кадрових рішень не прийматиме
Давид Арахамія
Фото: Макс Требухов

Голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що цього тижня у Верховній Раді не передбачається ніяких кадрових рішень.

Про це він написав у своєму телеграмі.

"На цьому тижні ніяких кадрових питань в ВРУ не передбачається", – повідомив Арахамія.

Також закликав зважати тільки на офіційні джерела інформації.

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