Арахамія: цього тижня Верховна Рада кадрових рішень не прийматиме

Голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що цього тижня у Верховній Раді не передбачається ніяких кадрових рішень.

Про це він написав у своєму телеграмі.

"На цьому тижні ніяких кадрових питань в ВРУ не передбачається", – повідомив Арахамія.

Також закликав зважати тільки на офіційні джерела інформації.