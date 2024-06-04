Арахамія: цього тижня Верховна Рада кадрових рішень не прийматиме

Голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що цього тижня у Верховній Раді не передбачається ніяких кадрових рішень.
Про це він написав у своєму телеграмі.
"На цьому тижні ніяких кадрових питань в ВРУ не передбачається", – повідомив Арахамія.
Також закликав зважати тільки на офіційні джерела інформації.
- Сьогодні, 4 червня, за даними джерел, мало відбутися засідання фракції "Слуга народу", на якій мали би погодити кандидатів на посади міністрів інфраструктури та регіонального розвитку.
- Основним кандидатом на очолення Мінінфраструктури називають Олексія Чернишова, який наразі очолює НАК "Нафтогаз".
- На посаду в Мінрегіоні претендує Олексій Кулеба – нинішній заступник голови Офісу президента, а раніше – керівник Київської обласної військової адміністрації.