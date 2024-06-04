Сьогодні Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні. До документу включили поправку про відшкодування кінотеатрам сеансів англійською мовою.

Нардеп IX скликання, ексголова Українського інституту національної пам'яті Володимир В’ятрович заявив, що кінотеатри будуть отримувати бюджетні кошти за порожні зали на сенсах англійською у той час, як є брак коштів на українську культуру.

Про це повідомляє корреспондент LB.ua.

“Досить дивною є спроба, стимулюючи пропозицію, тобто даючи кошти кінотеатрам, спровокувати підвищення попиту. Я думаю, що цього не станеться. Я думаю, що все обернеться тим, що кінотеатрам запропонують отримувати кошти за порожні зали в кінотеатрах. І це в той час, коли ми говоримо про дуже великий брак коштів на українську культуру”, – сказав В’ятрович.

Нагадаємо, сьогодні, 4 червня, Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні. Український дубляж фільмів не заборонятимуть. До документу включили поправку про відшкодування кінотеатрам сеансів англійською мовою.