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Кінотеатри будуть отримувати бюджетні кошти за порожні зали на сенсах англійською, – В'ятрович

Сьогодні Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні. До документу включили поправку про відшкодування кінотеатрам сеансів англійською мовою.

Кінотеатри будуть отримувати бюджетні кошти за порожні зали на сенсах англійською, – В'ятрович
Фото: Макс Требухов

Нардеп IX скликання, ексголова Українського інституту національної пам'яті Володимир В’ятрович заявив, що кінотеатри будуть отримувати бюджетні кошти за порожні зали на сенсах англійською у той час, як є брак коштів на українську культуру. 

Про це повідомляє корреспондент LB.ua. 

“Досить дивною є спроба, стимулюючи пропозицію, тобто даючи кошти кінотеатрам, спровокувати підвищення попиту. Я думаю, що цього не станеться. Я думаю, що все обернеться тим, що кінотеатрам запропонують отримувати кошти за порожні зали в кінотеатрах. І це в той час, коли ми говоримо про дуже великий брак коштів на українську культуру”, – сказав В’ятрович. 

Нагадаємо, сьогодні, 4 червня, Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні. Український дубляж фільмів не заборонятимуть. До документу включили поправку про відшкодування кінотеатрам сеансів англійською мовою.

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