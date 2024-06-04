Нардеп IX скликання, ексголова Українського інституту національної пам'яті Володимир В’ятрович заявив, що кінотеатри будуть отримувати бюджетні кошти за порожні зали на сенсах англійською у той час, як є брак коштів на українську культуру.
Про це повідомляє корреспондент LB.ua.
“Досить дивною є спроба, стимулюючи пропозицію, тобто даючи кошти кінотеатрам, спровокувати підвищення попиту. Я думаю, що цього не станеться. Я думаю, що все обернеться тим, що кінотеатрам запропонують отримувати кошти за порожні зали в кінотеатрах. І це в той час, коли ми говоримо про дуже великий брак коштів на українську культуру”, – сказав В’ятрович.
Нагадаємо, сьогодні, 4 червня, Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні. Український дубляж фільмів не заборонятимуть. До документу включили поправку про відшкодування кінотеатрам сеансів англійською мовою.