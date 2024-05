Гітару Джона Леннона продали за рекордні $2,9 млн, - The Guardian

Гітару Джона Леннона Hootenanny продали на аукціоні за $2,9 мільйона. Це - найдорожчий лот в історії британського гурту The Beatles.

Про це повідомляє The Guardian.

Гітару придбали за допомогою телефонної ставки в нью-йоркському Hard Rock Cafe в рамках дводенного розпродажу легендарних музичних знахідок, який організував аукціон Julien's Auctions. До продажу понад 50 років знамениту гітару ніхто не бачив і не грав на ній.

"Ця гітара - не тільки частина музичної історії, але й символ безсмертної спадщини Джона Леннона. Сьогоднішній безпрецедентний продаж - це свідчення вічної привабливості та пошани до музики The Beatles і Джона Леннона", - зазначив виконавчий директор аукціону.

12-струнну акустичну гітару Hootenanny виготовила німецька фірма Framus на початку 1960-х років. Вона використовувалася під час запису альбому і фільму "Help!" 1965 року, коли гурт виконував пісню You've Got to Hide Your Love Away. Вона також звучала під час запису пісень Help!, It's Only Love, I've Just Seen a Face і Girl, а також у ритм-треку до пісні Norwegian Wood, на якому грав Джордж Харрісон.

У 2016 році лист Леннона до Маккартні, написаний після розпаду The Beatles, продали за $30 тисяч.