Що подивитися: 5 серіалів червня

Червень, як і годиться для спокійного літнього сезону, не вразить нас кількістю нових шоу. Та все ж таки цікаві релізи будуть. Зокрема, побачимо нову історію з франшизи «Зоряних війн», продовження «Бріджертонів» і серіал про зірку модної сцени Карла Лагерфельда.

«Зоряні війни: Аколіт»

Коли: 04.06

Де дивитися: Disnеy +

Медіафраншиза «Зоряні війни» вже випустила п’ять серіалів: «Мандалорець», «Книга Боби Фетта», «Обі-Ван Кенобі», «Андор». Окрім серіалу «Аколіт», у 2024 році запланований вихід «Опорної команди», де головну роль зіграє Джуд Лоу.

«Аколіт» розповість про події наприкінці епохи розквіту Республіки, приблизно за 100 років до подій фільму «Зоряні війни. Епізод I: Прихована загроза». У центрі сюжету — дівчина, яка в минулому була падаваном. Разом зі своїм вчителем-джедаєм вона розслідує серію злочинів і стикається із силами більш зловісними, ніж могла уявити.

У головних ролях знялися Амандла Стенберг, Лі Джондже, Керрі-Енн Мосс та інші.

«Ласун»: 3 сезон

Коли: 06.06

Де дивитися: Netflix

Netflix випустить завершальний сезон постапокаліптичного серіалу «Ласун». Він розповідає про Ґаса — хлопчика з рогами, дитину-гібрида, що народився під час страшної пандемії, яка продовжує забирати життя. Уцілілі люди бояться гібридів, вважають їх причиною моровиці й масово винищують.

У третьому сезоні Ґас вирушає з друзями на Аляску, щоб знайти маму та зрозуміти своє походження й роль. Йому доведеться подолати багато перешкод і врешті-решт розкрити таємниці, які можуть врятувати людство.

«Стати Карлом Лагерфельдом»

Коли: 07.06

Де дивитися: Disney+

Це шоу покаже хроніку злету Карла Лагерфельда у світі паризької високої моди 1970-х. У 1972 році, коли у світі моди панує Ів Сен-Лоран, 38-річний Лагерфельд мріє стати найвідомішим французьким кутюр'є. Він закохується в молодого денді Жака де Башера і стає конкурентом керівника найпрестижнішого модного бренду П’єра Берже. Ця історія, сповнена кланового суперництва й битв его, вечірок і декадансу, трагічних романів і вірної дружби, присвячена несамовитому прагненню до визнання.

«Бріджертони»

Коли: 16.05

Де дивитися: Netflix

Дія серіалу відбувається в уявному Лондоні епохи Регентства і базується на романах Джулії Квін.

Третій сезон «Бріджертонів» зосереджується на Пенелопі, яка нарешті готова попрощатися з коханням до Коліна. Дівчина вирішує, що настав час вийти заміж — і бажано за того, хто дасть їй свободу продовжувати таємну кар’єру в ролі леді Вістледаун, подалі від допитливих очей матері й сестер. Проте спроби знайти чоловіка зазнають фіаско. Тим часом Колін повертається з літньої подорожі з великим багажем досвідів і по-новому дивиться на Пенелопу. Він пропонує їй допомогти знайти нареченого, але згодом усвідомлює, що сам має почуття до дівчини.

«Дім дракона»

Коли: 16.05

Де дивитися: HBO

«Дім дракона» — приквел до серіалу «Гра престолів». Його дія розгортається на 200 років раніше, під час розквіту дому Таргарієнів.

Перший сезон «Дім дракона» отримав хороші відгуки й «Золотий глобус» за найкращий драматичний серіал. Він завершився трагічною смертю другого сина королеви Рейніри, Люцеріса Веларіона, від рук Емонда Таргарієна.

У другому сезоні члени дому Таргарієнів залишають приречену Валірію і вирушають на захід, де знаходять величезну територію, поділену між ворожими королівствами. Тут буде більше битв і менше стрибків у часі, а головною темою стане громадянська війна у Вестеросі.