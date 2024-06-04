Президент Франції Макрон зустрінеться із Зеленським в Єлисейському палаці

Єлисейський палац повідомив про заплановану зустріч президента Франції Макрона з українським колегою Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.
Зазначається, що Зеленський 6 червня прибуде з візитом до Франції з нагоди святкування Дня висадки союзників у Нормандії.
Макрон обговорить із Зеленським потреби України на тлі повномасштабної агресії Росії.
Уточнюється, що дискусії стануть "продовженням Конференції на підтримку України, що відбулася на Єлисейських полях 26 лютого". Під час цієї конференції Макрон вперше допустив можливість відправлення західних військ в Україну.
- Раніше ЗМІ повідомляли, що на президента України Володимира Зеленського 6 червня очікують у Франції на заходах з відзначення річниці висадки в Нормандії
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Висадка союзників у Нормандії відбулася 6 червня 1944 року. Вона мала на меті відкриття Другого фронту в Європі та звільнення західної частини континенту від нацистської окупації.
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Союзники висадилися на п'яти пляжах: Омаха, Юта, Голд, Джуно та Сільвер. Операція включала підготовку, повітряний і морський наступ, жорстку боротьбу на березі. Зрештою День Д став поворотним моментом під час війни у Європі, допомагаючи союзникам встановити міцний фронт проти нацистської Німеччини.
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СРСР не брав безпосередньої участі у висадці союзників 6 червня 1944 року.