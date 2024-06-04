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Президент Франції Макрон зустрінеться із Зеленським в Єлисейському палаці

Зеленський 6 червня прибуде з візитом до Франції з нагоди святкування Дня висадки союзників у Нормандії.

Президент Франції Макрон зустрінеться із Зеленським в Єлисейському палаці
Володимир Зеленський та Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Єлисейський палац повідомив про заплановану зустріч президента Франції Макрона з українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

Зазначається, що Зеленський 6 червня прибуде з візитом до Франції з нагоди святкування Дня висадки союзників у Нормандії.

Макрон обговорить із Зеленським потреби України на тлі повномасштабної агресії Росії.

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Уточнюється, що дискусії стануть "продовженням Конференції на підтримку України, що відбулася на Єлисейських полях 26 лютого". Під час цієї конференції Макрон вперше допустив можливість відправлення західних військ в Україну.

  • Раніше ЗМІ повідомляли, що на президента України Володимира Зеленського 6 червня очікують у Франції на заходах з відзначення річниці висадки в Нормандії 

  • Висадка союзників у Нормандії відбулася 6 червня 1944 року. Вона мала на меті відкриття Другого фронту в Європі та звільнення західної частини континенту від нацистської окупації.

  • Союзники висадилися на п'яти пляжах: Омаха, Юта, Голд, Джуно та Сільвер. Операція включала підготовку, повітряний і морський наступ, жорстку боротьбу на березі. Зрештою День Д став поворотним моментом під час війни у Європі, допомагаючи союзникам встановити міцний фронт проти нацистської Німеччини.

  • СРСР не брав безпосередньої участі у висадці союзників 6 червня 1944 року.

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