Зеленський повернувся в Україну і провів Ставку: говорили про розміщення очікуваних систем ППО

На Ставці відзвітували Сирський, Умєров, Камишін, Баргилевич та голови прифронтових ОВА.

Після повернення в Україну із поїздки президент України Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача, на якій заслухав доповіді Сирського, Умєрова, Камишіна, Баргилевича та голів прифронтових ОВА.

Про це Зеленський повідомив у своєму телеграмі.

"Після повернення до Києва найперше провів Ставку, щоб отримати всі оновлення щодо змін на полі бою. Заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках", – написав глава держави.

Також президенту доповіли міністр оборони Рустем Умєров та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін щодо боротьби з російськими «орланами», «ланцетами» й іншими дронами. Також говорили про розвиток власних технологій БпЛА та РЕБ.

"Ми також визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО", – зазначив Зеленський.

Начальник Генштабу Анатолій Баргилевич доповів про стан підготовки, комплектування озброєнням та особовим складом бригад і резервів.

Голови Харківської, Сумської та Чернігівської військових адміністрацій – про подальше зведення фортифікацій, захист важливих об’єктів, зокрема генерації, та поточний стан забезпечення людей світлом.