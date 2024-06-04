Порти Чорноморського узбережжя — ключова ціль
Порти Чорноморського узбережжя — ключова ціль
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Китай відповів на ремарки Зеленського про саміт: “Пекін ніколи не роздмухував вогонь війни”
Китай відповів на ремарки Зеленського про саміт: “Пекін ніколи не роздмухував вогонь війни”
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Чернишов і Олексій Кулеба можуть стати міністрами, – джерела
Чернишов і Олексій Кулеба можуть стати міністрами, – джерела
Пастка-22, або Чому США доведеться визначитися зі стратегією щодо України
Пастка-22, або Чому США доведеться визначитися зі стратегією щодо України
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
У Франції арештували трьох осіб, які залишили біля Ейфелевої вежі труни з написом "Французькі солдати в Україні"
У Франції арештували трьох осіб, які залишили біля Ейфелевої вежі труни з написом "Французькі солдати в Україні"
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський повернувся в Україну і провів Ставку: говорили про розміщення очікуваних систем ППО

На Ставці відзвітували Сирський, Умєров, Камишін, Баргилевич та голови прифронтових ОВА.

Зеленський повернувся в Україну і провів Ставку: говорили про розміщення очікуваних систем ППО
Володимир Зеленський
Фото: Telegram

Після повернення в Україну із поїздки президент України Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача, на якій заслухав доповіді Сирського, Умєрова, Камишіна, Баргилевича та голів прифронтових ОВА.

Про це Зеленський повідомив у своєму телеграмі.

"Після повернення до Києва найперше провів Ставку, щоб отримати всі оновлення щодо змін на полі бою. Заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках", – написав глава держави. 

Також президенту доповіли міністр оборони Рустем Умєров та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін щодо боротьби з російськими «орланами», «ланцетами» й іншими дронами. Також говорили про розвиток власних технологій БпЛА та РЕБ. 

"Ми також визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО", – зазначив Зеленський. 

Начальник Генштабу Анатолій Баргилевич доповів про стан підготовки, комплектування озброєнням та особовим складом бригад і резервів. 

Голови Харківської, Сумської та Чернігівської військових адміністрацій – про подальше зведення фортифікацій, захист важливих об’єктів, зокрема генерації, та поточний стан забезпечення людей світлом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies