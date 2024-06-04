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Російські окупанти атакували Конотоп

Прильот стався по виробничій структурі.

Російські окупанти атакували Конотоп
Фото: konotop.in.ua

Сьогодні, 4 червня, близько 16.00 російські окупанти атакували Конотоп Сумської області. Прильот стався під час повітряної тривоги по виробничій структурі. Попередньо без жертв.

Про це повідомив мер міста Артем Семеніхін.

За словами Семеніхіна, прильот стався по виробничій структурі. 

За попередньою інформацією, люди не постраждали, але наслідки російської атаки уточнюються.

На місті працюють відповідні служби.

Сьогодні окупанти обстріляли із артилерії  цивільну інфраструктуру м. Середина-Буда Шосткинського району Сумщини. В результаті атаки загинув цивільний. 70-річний чоловік загинув на власному подвір'ї. 

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