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Окупанти запустили по Нікопольщині 14 безпілотників

Пошкоджені агрофірма й два інфраструктурні об’єкти. 

Окупанти запустили по Нікопольщині 14 безпілотників
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини, фото ілюстративне
Фото: Дніпропетровська ОВА

Сьогодні, 4 червня, протягом дня окупанти запустили по Нікопольщині Дніпропетровської області 14 дронів-камікадзе. Пошкоджені агрофірма й два інфраструктурні об’єкти.  

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"14 ударів дронами-камікадзе та артобстріл пережила протягом дня Нікопольщина. Окупанти тероризували Нікополь, Мирівську та Покровську громади", –написав Лисак у телеграмі.

Пошкоджені агрофірма й два інфраструктурні об’єкти. Загиблих і постраждалих немає.

Російська армія в ніч на 4 червня вдарила по Дніпропетровській області двома ракетами "Іскандер-К" з території окупованого Криму. Обидві ракети збили.

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