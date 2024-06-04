Уряд виділив додаткових 2,19 млрд гривень на облаштування шкільних укриттів

Це 50 проєктів на ремонт і будівництво укриттів переважно у 8 прифронтових і прикордонних із росією областях.

Кабінет Міністрів України затвердив розподіл субвенції з державного до місцевих бюджетів на ремонт і будівництво укриттів у школах. Всього додатково виділили 2,19 млрд гривень на 50 проектів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Кабміну.

Добір проєктів здійснила комісія МОН. Громади подавали заявки через систему DREAM. Після цього обласні військові адміністрації надавали рекомендації та пропозиції проєктів для фінансування. Комісія МОН відповідно до критеріїв, визначених постановою КМУ від 12 квітня 2024 р. № 417 і рекомендацій ОВА, відібрала проєкти, які отримають фінансування.

Це 50 проєктів на ремонт і будівництво укриттів переважно у 8 прифронтових і прикордонних із росією областях. Загальна вартість цих проєктів – 2,19 млрд гривень.

Окрім цього, відповідно до постанови, громади повинні щомісяця надавати інформацію про використання коштів та завантажувати фотографії об’єктів на платформу DREAM. Кожен охочий може ознайомитися з проєктами, статусом і кошторисом.

Громади, які не отримали кошти на облаштування безпечних освітніх просторів у межах субвенції, мають можливість залучити кошти з інших джерел, наприклад, від міжнародних партнерів. Для цього громади мають створити свій профіль в екосистемі DREAM, додати власні проєкти та стежити за оголошеннями про можливість фінансової підтримки.

Також триває донабір проєктів укриттів від окремих областей. Оприлюднення результатів очікується до 7 червня.