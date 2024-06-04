Порти Чорноморського узбережжя — ключова ціль
Порти Чорноморського узбережжя — ключова ціль
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Китай відповів на ремарки Зеленського про саміт: “Пекін ніколи не роздмухував вогонь війни”
Китай відповів на ремарки Зеленського про саміт: “Пекін ніколи не роздмухував вогонь війни”
​Винен! За що засудили Дональда Трампа і як це позначиться на його шансах знову стати президентом
​Винен! За що засудили Дональда Трампа і як це позначиться на його шансах знову стати президентом
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
У Франції арештували трьох осіб, які залишили біля Ейфелевої вежі труни з написом "Французькі солдати в Україні"
У Франції арештували трьох осіб, які залишили біля Ейфелевої вежі труни з написом "Французькі солдати в Україні"
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Чернишов і Олексій Кулеба можуть стати міністрами, – джерела
Чернишов і Олексій Кулеба можуть стати міністрами, – джерела
Пастка-22, або Чому США доведеться визначитися зі стратегією щодо України
Пастка-22, або Чому США доведеться визначитися зі стратегією щодо України
ГоловнаПраво

Уряд виділив додаткових 2,19 млрд гривень на облаштування шкільних укриттів

Це 50 проєктів на ремонт і будівництво укриттів переважно у 8 прифронтових і прикордонних із росією областях.

Уряд виділив додаткових 2,19 млрд гривень на облаштування шкільних укриттів
Уриття. Фото ілюстративне
Фото: Суспільне Дніпро

Кабінет Міністрів України затвердив розподіл субвенції з державного до місцевих бюджетів на ремонт і будівництво укриттів у школах. Всього додатково виділили 2,19 млрд гривень на 50 проектів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Кабміну. 

Добір проєктів здійснила комісія МОН. Громади подавали заявки через систему DREAM. Після цього обласні військові адміністрації надавали рекомендації та пропозиції проєктів для фінансування. Комісія МОН відповідно до критеріїв, визначених постановою КМУ від 12 квітня 2024 р. № 417 і рекомендацій ОВА, відібрала проєкти, які отримають фінансування. 

Це 50 проєктів на ремонт і будівництво укриттів переважно у 8 прифронтових і прикордонних із росією областях. Загальна вартість цих проєктів – 2,19 млрд гривень.

Окрім цього, відповідно до постанови, громади повинні щомісяця надавати інформацію про використання коштів та завантажувати фотографії об’єктів на платформу DREAM. Кожен охочий може ознайомитися з проєктами, статусом і кошторисом.

Громади, які не отримали кошти на облаштування безпечних освітніх просторів у межах субвенції, мають можливість залучити кошти з інших джерел, наприклад, від міжнародних партнерів. Для цього громади мають створити свій профіль в екосистемі DREAM, додати власні проєкти та стежити за оголошеннями про можливість фінансової підтримки. 

Також триває донабір проєктів укриттів від окремих областей. Оприлюднення результатів очікується до 7 червня. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies