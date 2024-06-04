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Новий уряд Португалії посилює міграційні обмеження

Скасовано норму, яка дозволяла мігрантам з-поза ЄС переїжджати до країни без трудового договору.

Новий уряд Португалії посилює міграційні обмеження
Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру
Фото: EPA/UPG

Уряд Португалії вніс зміни у міграційну політику, спрямовані на обмеження кількості новоприбулих у країні, повідомляє Німецька хвиля.

Зміни скасували норму, яка дозволяла мігрантам з країн, які не входять до ЄС, переїжджати до Португалії без трудового договору, а потім подати запит на проживання після сплати соціального страхування протягом року.

Тепер мігрантам перед переїздом до країни знадобиться трудовий договір.

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Португалія має один із найбільш відкритих імміграційних режимів у Європі, але після того як уряд країни очолив правоцентрист Луїш Монтенегру питання обмежень на кордоні стало одним з ключовим.

Очільник уряду заявив, що хоче "покласти край... надмірному зловживанню" прийомом мігрантів.

Іноземне населення Португалії подвоїлося за п'ять років. Багато людей приїжджають з Азії, щоб працювати на фермах та ресторанах країни.

За інформацією уряду, з-за кордону прибув один мільйон людей — це приблизно десята частина від загальної чисельності населення.

Минулого року у Португалії легалізували 180 тисяч мігрантів. Монтенегру заявив, що на зараз на розгляді є близько 400 000 заявок на регуляризацію. “Нам потрібні люди в Португалії, готові допомогти нам побудувати більш справедливе та процвітаюче суспільство. Але ми не можемо впадати в іншу крайність і мати широко відчинені двері”, ‒ сказав він.

  • У квітні Європарламент ухвалив нову міграційну політику ЄС. Нова версія "Пакту про міграцію і притулок" передбачає зобов'язання країн ЄС прийняти певну кількість мігрантів або заплатити за них 20 тисяч євро у разі відмови. Виняток робиться для тих, хто бере участь у програмах на кордонах блоку. Проти змін виступили Польща і Словаччина.
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