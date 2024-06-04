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Ізраїль заявив про смерть чотирьох заручників, яких утримував ХАМАС

Троє з них були людьми похилого віку, а ще один мав підданство Британії.

Ізраїль заявив про смерть чотирьох заручників, яких утримував ХАМАС
Фото: EPA/UPG

Речник ізраїльської армії повідомив про підтвердження смерті чотирьох чоловіків, яких ХАМАС утримував у заручниках з дня атаки на поселення біля Смуги Гази 7 жовтня 2023 року. 

Як пише BBC, йдеться про 51-річного Надава Попплвелла, 79-річного Хаїма Пері, 80-річного Йорама Мецгера та 85-річного Амірама Купера. Попплвелл, окрім ізраїльського, мав також британський паспорт.

Усі четверо, за даними ізраїльської розвідки, були вбиті разом у місцевості Хан Юніс під час проведення там операції проти ХАМАСу.

Міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід Кемерон висловив свої співчуття щодо смерті британця та інших заручників. 

  • Загалом ХАМАС вбив близько 1200 та взяв у заручники 251 людину під час атаки 7 жовтня. Доля 120 людей залишається невідомою.  
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