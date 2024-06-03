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МЗС Італії підтверджує майбутню передачу Україні ППО SAMP/T

Це друга система SAMP/T, яку може отримати Україна. 

МЗС Італії підтверджує майбутню передачу Україні ППО SAMP/T
ЗРК SAMP/T
Фото: mil.in.ua

Голова МЗС Італії Антоніо Таяні підтвердив, що Україна отримає в новому пакеті військової допомоги ППО SAMP/T.

Про це Таяні розповів радіостанції Rai Radio1, повідомляє "Європейська правда".

Таяні зауважив, що уряд Італії готує ще один пакет військової допомоги, зміст якого не розголошується. 

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"Але відомо, що ми надішлемо SAMP-T, який є засобом протиповітряної оборони, тобто захист, про який нас попросила сама Україна, це не є таємницею", – додав голова МЗС.

Він підкреслив, що Італія не буде відправляти військових в Україну, а італійська зброя не може бути використана для ударів по Росії.

  • Раніше повідомлялось, що Італія, ймовірно, надішле другу систему ППО SAMP/T в Україну у відповідь на прохання Києва посилити ППО для відбиття російських ракетних атак.

  • Також раніше газета La Repubblica, зазначала, що прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні на саміті G7 планує оголосити новий пакет військової допомоги для України на тлі загострення ситуації навколо Часового Яру на Донеччині.

  • Палата депутатів італійського парламенту у лютому схвалила рішення уряду, у якому йдеться про продовження військової допомоги Україні протягом 2024 року. Нашій державі надаватимуть зброю, транспортні засоби і обладнання.

  • Також у листопаді минулого року п’ять італійських компаній долучилися до форуму оборонних індустрій, який раніше відбувся в нашій державі. Вони висловили зацікавленість у співпраці в авіаційній галузі, розмінуванні України, виробництві бронеавтомобілів, захисті повітряного простору, обміні технологічними інноваціями.
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