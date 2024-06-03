МЗС Італії підтверджує майбутню передачу Україні ППО SAMP/T

Голова МЗС Італії Антоніо Таяні підтвердив, що Україна отримає в новому пакеті військової допомоги ППО SAMP/T.

Про це Таяні розповів радіостанції Rai Radio1, повідомляє "Європейська правда".

Таяні зауважив, що уряд Італії готує ще один пакет військової допомоги, зміст якого не розголошується.

"Але відомо, що ми надішлемо SAMP-T, який є засобом протиповітряної оборони, тобто захист, про який нас попросила сама Україна, це не є таємницею", – додав голова МЗС.

Він підкреслив, що Італія не буде відправляти військових в Україну, а італійська зброя не може бути використана для ударів по Росії.

Раніше повідомлялось, що Італія, ймовірно, надішле другу систему ППО SAMP/T в Україну у відповідь на прохання Києва посилити ППО для відбиття російських ракетних атак.