Речник Держдепу: Китай міг би бути корисним у вирішенні війни, якби хотів, але допомагає Росії

США не бачать сприяння Китаю в проведенні Глобального саміту миру, сказав речник Державного департаменту Метью Міллер. Вашингтон нині не бачить, яким чином КНР може відіграти позитивну роль у вирішенні війни, наводить слова речника "Голос Америки".

Міллер підкреслив, що США підтримують дипломатичні зусилля України та очікують, що саміт буде успішним. Саме тому, сказав він, участь у заході візьме віцепрезидентка США Камала Гарріс.

"Ми завжди чітко заявляли, що Китай міг би зіграти корисну дипломатичну роль у вирішенні цього конфлікту, якби він захотів. Але наразі важко зрозуміти, як вони можуть зіграти таку роль, враховуючи дії, які Китай вживав протягом останніх місяців, щоб відбудувати та реконструювати оборонно-промислову базу Росії. Тож ми й надалі будемо чітко пояснювати Китаю, що ми проти таких дій, і будемо притягати до відповідальності причетні до цього організації. Ми вже чули, що наші європейські колеги планують робити так само", – сказав речник Держдепу.