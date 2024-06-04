Речник Держдепу: Китай міг би бути корисним у вирішенні війни, якби хотів, але допомагає Росії

США не бачать сприяння Китаю в проведенні Глобального саміту миру, сказав речник Державного департаменту Метью Міллер. Вашингтон нині не бачить, яким чином КНР може відіграти позитивну роль у вирішенні війни, наводить слова речника "Голос Америки".
Міллер підкреслив, що США підтримують дипломатичні зусилля України та очікують, що саміт буде успішним. Саме тому, сказав він, участь у заході візьме віцепрезидентка США Камала Гарріс.
"Ми завжди чітко заявляли, що Китай міг би зіграти корисну дипломатичну роль у вирішенні цього конфлікту, якби він захотів. Але наразі важко зрозуміти, як вони можуть зіграти таку роль, враховуючи дії, які Китай вживав протягом останніх місяців, щоб відбудувати та реконструювати оборонно-промислову базу Росії. Тож ми й надалі будемо чітко пояснювати Китаю, що ми проти таких дій, і будемо притягати до відповідальності причетні до цього організації. Ми вже чули, що наші європейські колеги планують робити так само", – сказав речник Держдепу.
- Україна розраховувала, що Пекін не відмовиться від участі в Глобальному саміті миру – з урахуванням впливу, який він має на Москву. Однак китайські посадовці наполягали, що хочуть бачити на заході не лише Україну, а й Росію – це нездійсненна умова, оскільки на першому саміті участь окупантів не передбачена.
- Глобальний саміт миру пройде в Швейцарії 15-16 червня, і участь у ньому підтвердили вже понад 100 країн і міжнародних організацій. Українська позиція полягає в тому, що союзники на цьому саміті повинні напрацювати конкретні кроки щодо встановлення миру, а вже потім передати їх Росії. Не виключено, що росіяни братимуть участь в другому глобальному саміті миру. Президент України Володимир Зеленський говорив, що на саміті Україна розраховує на створення плану, після чого технічно країни працюватимуть щодо кожної з криз, утворених війною, та підготують документ подібно до того, як це було з зерновою ініціативою. "Це не значить, що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там буде з їх боку, ми не знаємо. Але ми говоримо, що цей документ буде представлений перемовниками російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту до відповідних дипломатичних кроків", – наголосив він, зазначивши, що Україні потрібен справедливий мир.
- Українська формула миру включає десять пунктів, зокрема – відновлення територіальної цілісності до кордонів 1991.
- Зеленський також сказав, що російський керманич Путін боїться проведення мирного саміту і не очікував, що участь у ньому підтвердить така кількість країн. За його словами, Росія намагається зірвати саміт і провести альтернативний захід.