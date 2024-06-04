Bloomberg: саміт у Швейцарії відкриє шлях до залучення в переговори представників Росії

На Саміті миру приділять увагу трьом пунктам української формули, аби зміцнити довіру з РФ і надалі залучити її до переговорів.
Про це стало відомо з попереднього проєкту рішення майбутнього саміту, передає Bloomberg.
Серед основних питань, які обговорюватимуть на міжнародному заході - ядерна безпека, продовольча безпека і повернення викрадених українських дітей.
"Тому ми домовилися зробити конкретні кроки, які можуть стати заходами довіри у вищезгаданих питаннях із подальшим залученням представників Російської Федерації", — йдеться у документі, який може зазнати змін у процесі перемовин.
У проєкті закріпили три основні питання:
- об'єкти ядерної енергетики мають бути безпечними і будь-яка загроза застосування ядерної зброї неприпустима. Ядерні об'єкти, зокрема, Запорізька АСЕ, повинні працювати під контролем України та відповідно до принципів, встановлених Міжнародним агентством з атомної енергії;
- продовольча безпека не повинна бути зброєю, а має бути гарантована вільним судноплавством у Чорному та Азовському морях. Україна має отримати доступ до третіх сторін для своєї сільськогосподарської продукції;
- усі полонені на війні мають бути звільнені, зокрема, і діти та дорослі цивільні.
Проєкт, у якому йдеться про те, що шлях до миру має відповідати Статуту Організації Об'єднаних Націй, передбачає проведення другого саміту.
- Участь в інавгураційному Саміті миру, який відбудеться в Швейцарії 15-16 червня, підтвердили 107 країн і міжнародних організацій.
- Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається зірвати захід, погрожуючи державам блокадою продукції, а деякі країни допомагають Кремлю у зриві саміту.
- У лютому цього року глава ОПУ Андрій Єрмак заявив, що на перший Глобальний саміт миру Росію не запрошуватимуть. А от на другий саміт, вважає Єрмак, росіян можна покликати.
- Швейцарська народна партія (SVP) тим часом пропонує залучити до першого Саміту миру Росію, щоб захід не переріс в "односторонню конференцію з пропаганди і озброєнь".
- Китай тим часом заявив, що його мирну ініціативу підтримали два десятки держав.