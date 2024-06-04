Bloomberg: саміт у Швейцарії відкриє шлях до залучення в переговори представників Росії

Став відомий попередній проєкт рішення саміту, але він ще може зазнати змін.

На Саміті миру приділять увагу трьом пунктам української формули, аби зміцнити довіру з РФ і надалі залучити її до переговорів.

Про це стало відомо з попереднього проєкту рішення майбутнього саміту, передає Bloomberg.

Серед основних питань, які обговорюватимуть на міжнародному заході - ядерна безпека, продовольча безпека і повернення викрадених українських дітей.

"Тому ми домовилися зробити конкретні кроки, які можуть стати заходами довіри у вищезгаданих питаннях із подальшим залученням представників Російської Федерації", — йдеться у документі, який може зазнати змін у процесі перемовин.

У проєкті закріпили три основні питання:

об'єкти ядерної енергетики мають бути безпечними і будь-яка загроза застосування ядерної зброї неприпустима. Ядерні об'єкти, зокрема, Запорізька АСЕ, повинні працювати під контролем України та відповідно до принципів, встановлених Міжнародним агентством з атомної енергії;

продовольча безпека не повинна бути зброєю, а має бути гарантована вільним судноплавством у Чорному та Азовському морях. Україна має отримати доступ до третіх сторін для своєї сільськогосподарської продукції;

усі полонені на війні мають бути звільнені, зокрема, і діти та дорослі цивільні.

Проєкт, у якому йдеться про те, що шлях до миру має відповідати Статуту Організації Об'єднаних Націй, передбачає проведення другого саміту.