Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Чернишов і Олексій Кулеба можуть стати міністрами, – джерела
Чернишов і Олексій Кулеба можуть стати міністрами, – джерела
Порти Чорноморського узбережжя — ключова ціль
Порти Чорноморського узбережжя — ключова ціль
Китай відповів на ремарки Зеленського про саміт: “Пекін ніколи не роздмухував вогонь війни”
Китай відповів на ремарки Зеленського про саміт: “Пекін ніколи не роздмухував вогонь війни”
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
У Франції арештували трьох осіб, які залишили біля Ейфелевої вежі труни з написом "Французькі солдати в Україні"
У Франції арештували трьох осіб, які залишили біля Ейфелевої вежі труни з написом "Французькі солдати в Україні"
Пастка-22, або Чому США доведеться визначитися зі стратегією щодо України
Пастка-22, або Чому США доведеться визначитися зі стратегією щодо України
ГоловнаСвіт

Bloomberg: саміт у Швейцарії відкриє шлях до залучення в переговори представників Росії

Став відомий попередній проєкт рішення саміту, але він ще може зазнати змін.

Bloomberg: саміт у Швейцарії відкриє шлях до залучення в переговори представників Росії
Прапор Швейцарії
Фото: EPA

На Саміті миру приділять увагу трьом пунктам української формули, аби зміцнити довіру з РФ і надалі залучити її до переговорів.

Про це стало відомо з попереднього проєкту рішення майбутнього саміту, передає Bloomberg.

Серед основних питань, які обговорюватимуть на міжнародному заході - ядерна безпека, продовольча безпека і повернення викрадених українських дітей.

"Тому ми домовилися зробити конкретні кроки, які можуть стати заходами довіри у вищезгаданих питаннях із подальшим залученням представників Російської Федерації", — йдеться у документі, який може зазнати змін у процесі перемовин.

У проєкті закріпили три основні питання:

  • об'єкти ядерної енергетики мають бути безпечними і будь-яка загроза застосування ядерної зброї неприпустима. Ядерні об'єкти, зокрема, Запорізька АСЕ, повинні працювати під контролем України та відповідно до принципів, встановлених Міжнародним агентством з атомної енергії;
  • продовольча безпека не повинна бути зброєю, а має бути гарантована вільним судноплавством у Чорному та Азовському морях. Україна має отримати доступ до третіх сторін для своєї сільськогосподарської продукції;
  • усі полонені на війні мають бути звільнені, зокрема, і діти та дорослі цивільні. 

Проєкт, у якому йдеться про те, що шлях до миру має відповідати Статуту Організації Об'єднаних Націй, передбачає проведення другого саміту.

  • Участь в інавгураційному Саміті миру, який відбудеться в Швейцарії 15-16 червня, підтвердили 107 країн і міжнародних організацій.
  • Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається зірвати захід, погрожуючи державам блокадою продукції, а деякі країни допомагають Кремлю у зриві саміту. 
  • У лютому цього року глава ОПУ Андрій Єрмак заявив, що на перший Глобальний саміт миру Росію не запрошуватимуть. А от на другий саміт, вважає Єрмак, росіян можна покликати.
  • Швейцарська народна партія (SVP) тим часом пропонує залучити до першого Саміту миру Росію, щоб захід не переріс в "односторонню конференцію з пропаганди і озброєнь".
  • Китай тим часом заявив, що його мирну ініціативу підтримали два десятки держав.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies