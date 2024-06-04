Євросоюз підтримує запропоновану президентом США Байденом угоду для припинення вогню у Смузі Гази

Європейський Союз повністю підтримує комплексну дорожню карту, представлену президентом Байденом, яка призведе до припинення вогню в Смузі Гази, звільнення всіх заручників і збільшення гуманітарної допомоги Газі.
Про це повідомив високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.
Він зазначив, що ЄС цінує зусилля США, Єгипту та Катару щодо сприяння переговорам щодо припинення війни між Ізраїлем і ХАМАС.
“Надто багато втрачених цивільних людей. Тривале припинення вогню є терміново необхідним для забезпечення захисту цивільних осіб, безумовного та негайного звільнення всіх заручників, чия безпека та благополуччя викликає занепокоєння, а також для збільшення потоку так необхідної гуманітарної допомоги до Гази з огляду на поглиблення гуманітарної кризи”, - зауважив Боррель.
Він наголосив, що мир і стабільність на Близькому Сході в інтересах не лише обох народів, а й регіону та всього світу.
ЄС закликає Ізраїль і ХАМАС прийняти та виконати пропозицію Байдена.
- Лідери країн Великої сімки повністю підтримують комплексну угоду, викладену президентом Байденом, яка приведе до негайного припинення вогню в Газі.
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Згідно з планом, шлях до миру передбачає три етапи, кожен з яких триватиме по 42 дні. Під час кожного з них діє режим припинення вогню. На першому етапі ізраїльська армія залишить густо населені регіони Смуги Гази, куди зможуть повернутися цивільні. Заручники будуть обміняні на палестинських в'язнів, а до Гази щодня пропускатимуть по 600 вантажівок гуманітарної допомоги.
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Під час другого етапу ХАМАС та Ізраїль мають розробити та підписати угоду про "постійний мир". А останній етап буде присвячено створенню глобального проєкту реконструкції та відновлення інфраструктури Смуги Гази.
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Кілька днів тому радник прем'єр-міністра Ізраїлю заявляв, що війна триватиме мінімум до кінця 2024.
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Ізраїль готовий до призупинення війни з ХАМАС на 42 дні для повернення своїх заручників, однак Нетаньягу не готовий до повного завершення бойових дій.