Євросоюз підтримує запропоновану президентом США Байденом угоду для припинення вогню у Смузі Гази

Європейський Союз повністю підтримує комплексну дорожню карту, представлену президентом Байденом, яка призведе до припинення вогню в Смузі Гази, звільнення всіх заручників і збільшення гуманітарної допомоги Газі.

Про це повідомив високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Він зазначив, що ЄС цінує зусилля США, Єгипту та Катару щодо сприяння переговорам щодо припинення війни між Ізраїлем і ХАМАС.

“Надто багато втрачених цивільних людей. Тривале припинення вогню є терміново необхідним для забезпечення захисту цивільних осіб, безумовного та негайного звільнення всіх заручників, чия безпека та благополуччя викликає занепокоєння, а також для збільшення потоку так необхідної гуманітарної допомоги до Гази з огляду на поглиблення гуманітарної кризи”, - зауважив Боррель.

Він наголосив, що мир і стабільність на Близькому Сході в інтересах не лише обох народів, а й регіону та всього світу.

ЄС закликає Ізраїль і ХАМАС прийняти та виконати пропозицію Байдена.