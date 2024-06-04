Комітет закордонних справ Сенату Іспанії закликав визнати Голодомор геноцидом українського народу

За ухвалення постанови проголосували 29 парламентарів, ще двоє утрималися, проти не голосував ніхто.

Комітет закордонних справ Сенату Іспанії переважною більшістю голосів закликав визнати Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Сенат Іспанії.

За ухвалення постанови проголосували 29 членів комітету, двоє утрималися, проголосувавших проти не було.

Крім того, Комітет закликав уряд Іспанії рішуче і чітко засудити вторгнення Росії в Україну та вимагати негайного припинення цієї військової агресії.

Також від уряду очікують подальшого надання матеріальних ресурсів, включаючи військові, логістичної підтримки, вишкілів та тренувань.

Постанова Комітету вимагає визнати та засудити насильницьке переміщення та депортацію українських дітей. При цьому наголошується на необхідності співпраці з міжнародними партнерами з метою повернення дітей в Україну.