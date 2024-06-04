Німеччина і низка країн ЄС виступили проти закону для боротьби з "іноземним впливом"

Німеччина, а також низка інших країн-членів ЄС, як-от Польща та Угорщина виступили проти законопроєкту від Єврокомісії щодо так званого "іноземного впливу", передає "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

Цей документ Європейська комісія оприлюднила торік у грудні, і він викликав хвилю критики, зокрема, з боку Transparency International. Цей документ передбачає створення реєстру ЗМІ, неурядових організацій і лобістських груп, які отримують фінансування поза Євросоюзом. Вони мають звітувати про те, на яку країну працюють, яку діяльність ведуть, а також озвучувати річну суму виплат, інакше можуть бути покарані штрафами.

На такий крок Єврокомісію спонукав "Катаргейт" - скандал із корупцією у Європарламенті. Тоді з'ясувалося, що євродепутатам, імовірно, платили Катар і Марокко для лобіювання їхніх інтересів.

Transparency International критикувала проєкт закону тому що він охоплює лише фінансування іноземних урядів, а не все державне фінансування, зокрема з європейських столиць.

Минулого тижня на зустрічі послів ЄС Німеччина, Польща і Угорщина закликали змінити пропозицію. Представники інших держав наголосили, що її підтримувати на цьому етапі взагалі не будуть.

Один із дипломатів ЄС заявив журналістам, що такий законопроєкт "наражає ЄС на звинувачення у лицемірстві".

"Ми критикуємо уряди таких країн, як Грузія, за ухвалення закону про іноземний вплив, а самі обговорюємо те, що буде розглядатися як щось подібне", – сказав дипломат.