Німеччина і низка країн ЄС виступили проти закону для боротьби з "іноземним впливом"

Німеччина, а також низка інших країн-членів ЄС, як-от Польща та Угорщина виступили проти законопроєкту від Єврокомісії щодо так званого "іноземного впливу", передає "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.
Цей документ Європейська комісія оприлюднила торік у грудні, і він викликав хвилю критики, зокрема, з боку Transparency International. Цей документ передбачає створення реєстру ЗМІ, неурядових організацій і лобістських груп, які отримують фінансування поза Євросоюзом. Вони мають звітувати про те, на яку країну працюють, яку діяльність ведуть, а також озвучувати річну суму виплат, інакше можуть бути покарані штрафами.
На такий крок Єврокомісію спонукав "Катаргейт" - скандал із корупцією у Європарламенті. Тоді з'ясувалося, що євродепутатам, імовірно, платили Катар і Марокко для лобіювання їхніх інтересів.
Transparency International критикувала проєкт закону тому що він охоплює лише фінансування іноземних урядів, а не все державне фінансування, зокрема з європейських столиць.
Минулого тижня на зустрічі послів ЄС Німеччина, Польща і Угорщина закликали змінити пропозицію. Представники інших держав наголосили, що її підтримувати на цьому етапі взагалі не будуть.
Один із дипломатів ЄС заявив журналістам, що такий законопроєкт "наражає ЄС на звинувачення у лицемірстві".
"Ми критикуємо уряди таких країн, як Грузія, за ухвалення закону про іноземний вплив, а самі обговорюємо те, що буде розглядатися як щось подібне", – сказав дипломат.
- Тим часом минулого місяця Єврокомісія попередила Угорщину, що звернеться до суду ЄС через закон "про захист національного суверенітету".
- Закон передбачає створення в Угорщині управління захисту суверенітету, якому доручили розслідувати конкретні дії, що здійснюються на користь іншої держави або іноземного органу, організації чи фізичної особи, якщо вони можуть порушити або поставити під загрозу суверенітет Угорщини. Також управління перевірятиме організації, які фінансуються з-за кордону, і діяльність яких може вплинути на результат виборів.
- Закон також містить положення та поправки до чинного угорського законодавства, які забороняють кандидатам, політичним партіям, які беруть участь у виборах, використовувати іноземне фінансування та передбачають кримінальне покарання за порушення вимог.