Шольца закликають звільнити президентку берлінського університету за антиізраїльські “лайки”

Канцлера Німеччини Олафа Шольца закликають звільнити президентку Берлінського технічного університету Джеральдіну Раух, яка “лайкала” антиізраїльські пости у соцмережах.

Про це повідомляє BILD.

Сьогодні ситуацію обговорять на засіданні комісії у виші. В одному з постів, які вподобала Раух, главу уряду Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу зообразили зі свастикою. Дії президентки обурили її колег та студентів університету.

Виданню стало відомо, що сьогодні під час засідання Бундестагу Християнський демократичний союз поставить питання главі канцелярії Вольфгангу Шмідту про те, чому, незважаючи на скандал, Раух досі консультує уряд з питань технологій. Вона з 2022 року перебуває у Раді майбутнього, яка дає рекомендації владі ФРН. Так, 26 січня Олаф Шольц обговорював із членами Ради застосування та розвиток штучного інтелекту в Німеччині.

“Чого може коштувати порада людини, яка не має жодного співчуття до євреїв? Така людина неприйнятна як радник федерального канцлера. Олаф Шольц має відкликати її. Інакше його заяви про те, що він стоїть на боці Ізраїлю, виявляться порожніми словами”, ‒ заявив депутат Бундестагу від ХДС Ян-Марко Лучак.

Як пише видання Tagesspiegel, деякі авторитетні професори Берлінського технологічного університету відкрито закликають Рауха піти з посади.

“Вона зробить велику послугу собі, Берлінському університету та всьому Берліну, якщо піде у відставку за власним бажанням”, ‒ заявив хімік Хельмут Шварц.

Уряд землі Берлін та Центральна рада євреїв Німеччини також виступають за відставку президентки техуніверситету.