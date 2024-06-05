РосЗМІ: ексначальник Генштабу Молдови виявився агентом російського ГРУ

Він був звільнений в 2021 році і тепер працює в ООН.

Колишній начальник Генерального штабу Молдови Ігор Горган виявився інформатором російського ГРУ, стверджують журналісти The Insider. Орган доповідав росіянам інформацію про візити представників українського Міноборони.

Він працював у Генштабі аж до 2021 року, а торік, перед висилкою російських шпигунів з країни, влаштувався на роботу в ООН. Завдяки старим зв'язкам у молдовському міністерстві оборони, він і надалі постачає Росії дані.

З російського боку з ним контактує полковник Олексій Макаров, стверджують журналісти. Вони заявили, що отримали доступ до їхніх переписок у Telegram.

Горган і Макаров стали активно контактувати вже після початку повномасштабної війни, в квітні 2022. Вони зустрічалися персонально.

Росію цікавило, яке озброєння закуповує Україна у сусідніх країн, зокрема в Молдови. Горган надавав йому ці дані.

Допомагали з інформацією органу його приятелі з молдовського міністерства оборони.

Окрім військових тем, Горган інформував про внутрішньо політичне становище в молдовській владі та стежив за публічними виступами президентки Маї Санду.

Горган також писав росіянину, що в Молдові багато хто "готовий" до російського вторгнення, і "немає «Азова» та інших нацформувань, а з політиками розберемося швидко".

Перед висилкою російських дипломатів із Молдови торік Горган перестав виходити на зв'язок із Макаровим і влаштувався на роботу в представництво ООН у справах біженців у Кишиневі, яке займається обліком українських біженців.