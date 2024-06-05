​Байден: Мир означає, що Росії ніколи не вдасться окупувати Україну, яка при цьому може й не бути у НАТО
​Байден: Мир означає, що Росії ніколи не вдасться окупувати Україну, яка при цьому може й не бути у НАТО
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Конфіскація квартир і пільги для колоністів: як Росія змінює етнічний склад окупованих територій України
Конфіскація квартир і пільги для колоністів: як Росія змінює етнічний склад окупованих територій України
Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію
Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію
Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні. Український дубляж фільмів не заборонятимуть
Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні. Український дубляж фільмів не заборонятимуть
​​Математика війни. Скільки коштує російський солдат і чому мобілізація в РФ буде
​​Математика війни. Скільки коштує російський солдат і чому мобілізація в РФ буде
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Порти Чорноморського узбережжя — ключова ціль
Порти Чорноморського узбережжя — ключова ціль
ГоловнаСвіт

РосЗМІ: ексначальник Генштабу Молдови виявився агентом російського ГРУ

Він був звільнений в 2021 році і тепер працює в ООН.

РосЗМІ: ексначальник Генштабу Молдови виявився агентом російського ГРУ
ГРУшник та Горган
Фото: The Insider

Колишній начальник Генерального штабу Молдови Ігор Горган виявився інформатором російського ГРУ, стверджують журналісти The Insider. Орган доповідав росіянам інформацію про візити представників українського Міноборони.

Він працював у Генштабі аж до 2021 року, а торік, перед висилкою російських шпигунів з країни, влаштувався на роботу в ООН. Завдяки старим зв'язкам у молдовському міністерстві оборони, він і надалі постачає Росії дані.

З російського боку з ним контактує полковник Олексій Макаров, стверджують журналісти. Вони заявили, що отримали доступ до їхніх переписок у Telegram.

Горган і Макаров стали активно контактувати вже після початку повномасштабної війни, в квітні 2022. Вони зустрічалися персонально.

Росію цікавило, яке озброєння закуповує Україна у сусідніх країн, зокрема в Молдови. Горган надавав йому ці дані. 

Допомагали з інформацією органу його приятелі з молдовського міністерства оборони. 

Окрім військових тем, Горган інформував про внутрішньо політичне становище в молдовській владі та стежив за публічними виступами президентки Маї Санду.

Горган також писав росіянину, що в Молдові багато хто "готовий" до російського вторгнення, і "немає «Азова» та інших нацформувань, а з політиками розберемося швидко".

Перед висилкою російських дипломатів із Молдови торік Горган перестав виходити на зв'язок із Макаровим і влаштувався на роботу в представництво ООН у справах біженців у Кишиневі, яке займається обліком українських біженців. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies