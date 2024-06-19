Китайські автовиробники вимагають підняття мита на імпорт автомобілів ЄС, ‒ ЗМІ

Вони провели зустріч у Пекін, до якої долучилися представники SAIC, BYD, BMW, Volkswagen і Porsche.

Китайські автовиробники закликали Пекін підвищити тарифи на імпорт європейських автомобілів з бензиновим двигуном у відповідь на обмеження Брюсселем експорту китайських електромобілів.

Про це пише Reuters з посиланням на газетау Global Times.

На закритій зустрічі, в якій також взяли участь європейські автомобільні компанії, представники китайської автопромисловості закликали уряд вжити жорстких контрзаходів і тимчасово підняти тарифи на бензинові автомобілі з двигунами великого об’єму.

Зустріч, організована Міністерством торгівлі Китаю, відбулася в Пекіні за участю SAIC, BYD, BMW, Volkswagen і Porsche.

Наприкінці минулого місяця Global Times вперше повідомила, що афілійований з урядом китайський автомобільний дослідницький центр пропонує Китаю підвищити мита на імпортні бензинові седани та позашляховики з двигунами об’ємом понад 2,5 літра до 25% з поточної ставки в 15%.

Згідно з даними статистичного агентства ЄС, у 2023 році експорт автомобілів із ЄС до Китаю становив 19,4 мільярда євро, тоді як блок купив у Китаї електромобілів на 9,7 мільярда євро.

На Китай припадає близько 30% продажів німецьких автовиробників, і Німеччина є найбільшим експортером автомобілів з двигунами об’ємом 2,5 л і більше, “відвантаживши” до Китаю з початку цього року 1,2 мільярда доларів.