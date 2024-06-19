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Лідер французьких ультраправих розкритикував капітана футбольної збірної

Претензії Жордана Барделли не стосуються спорту.

Лідер французьких ультраправих розкритикував капітана футбольної збірної
Жоан Барделла
Фото: EPA/UPG

Капітан збірної Франції з футболу Кіліан Мбаппе став об'єктом критики з боку лідера ультраправої партії "Національне об'єднання" Жордана Барделли. Що цікаво, зі спортивними результатами ця історія жодним чином не пов'язана.

Як пише The Guardian, соратнику Марін Ле Пен не сподобалося, що футболіст публічно закликав французьку молодь не голосувати за "екстремістів, які не поділяють наші цінності". До цього з подібною заявою виступив і партнер Мбаппе по збірній Маркус Тюрам.

Барделла стверджує, що "поважає ікон спорту та кумирів молоді", але вимагає від гравців у відповідь "поважати усіх французів та їхнє право вибору". Політику не подобається, що "люди, яким пощастило мати дуже-дуже велику зарплату, мультимільйонери - мені соромно, коли вони повчають тих, хто не може звести кінці з кінцями, хто не почувається безпечно, хто не може собі дозволити жити під захистом агентів охорони". 

Президент федерації футболу Франції Філіпп Діалло закликав політиків не використовувати вислови гравців у своїх передвиборчих сутичках, наголосовши, що команді дали можливість вільно виражати свої погляди. 

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