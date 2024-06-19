Зіркового американського співака затримали за нетверезе водіння

Джастіну Тімберлейку, згідно із законами штату, загрожує до одного року ув'язнення.

Відомий співак та актор Джастін Тімберлейк був затриманий поліцією Нью-Йорка за кермом автомобіля у стані алкогольного сп'яніння.

За повідомленням BBC, інцидент трапився після опівночі. Правоохоронці помітили автомобіль BMW, водій якого проігнорував знак обов'язкової зупинки. Виявилося, що автівкою кермував зірковий виконавець, який не зміг зупинити її з правильного боку вулиці, а під час проходження тесту на алкоголь говорив повільно і "мав сильний аромат спиртного напою", як було зазначено у звіті поліціянтів.

Втім, попри очевидне, Тімберлейк заперечував сп'яніння і стверджував, що "випив лише одну склянку мартіні". Після висунення офіційних звинувачень співака відпустили без застави, призначивши судове засідання на 26 липня.

Згідно із законами штату Нью-Йорк, за нетверезе водіння порушнику загрожує до одного року в'язниці, позбавлення права кермування мінімум на 6 місяців та 1000 доларів штрафу.