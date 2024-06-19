Путіну у Північній Кореї пообіцяли “повну підтримку у війні проти України”. Далі лідер окупантів їде у В'єтнам (оновлено)

Володимир Путін вперше з 2000 року прибув у Пхеньян, де лідер Північної Кореї Кім Чен Ин висловив йому “повну підтримку” війни Росії в Україні, пише Reuters.
Кім також пообіцяв зміцнити стратегічні зв’язки з Москвою.
ЗМІ пишуть, що лідера країни-агресора зустріли “розкішно”. У палаці Кумсусан сторони провели перемовини на найвищому рівні. “Ми високо цінуємо вашу послідовну і непохитну підтримку російської політики, зокрема на українському напрямку”, ‒ заявив Путін.
Кім сказав, що відносини Північної Кореї та Росії вступають у період “нового високого процвітання”.
“Зараз ситуація в світі ускладнюється і стрімко змінюється. У такій ситуації ми маємо намір і далі зміцнювати стратегічну комунікацію з Росією, з російським керівництвом”, ‒ сказав Кім.
Північна Корея “висловлює повну підтримку та солідарність російському уряду, армії та народу у проведенні спеціальної військової операції в Україні для захисту суверенітету, інтересів безпеки, а також територіальної цілісності”.
Речник Пентагону Патрік Райдер прокоментував візит Путіна, зазначивши, що поглиблення співпраці між Росією та КНДР – це те, що має викликати занепокоєння, особливо у тих, хто зацікавлений у підтримці миру та стабільності на Корейському півострові, а також у підтримці народу України, пише Радіо Свобода.
“Звичайно, ви знаєте, що КНДР надає Росії боєприпаси і зброю, які допомагають їй продовжувати свою незаконну і неспровоковану війну проти українського народу”, ‒ зазначив він.
Оновлено. Після КНДР Путін вирушить у В’єтнам. Комуністична країна давно має міцні стосунки з Москвою, пише The Guardian.
Сторони мають обговорити співпрацю в “торговельно-економічній, науково-технічній і гуманітарній сферах”, а також обмінятися думками з ключових міжнародних та регіональних питань.
Росія є найбільшим постачальником зброї до країни. Але обсяги постачання значно впали після вторгнення РФ до України: до 72 мільйонів доларів у 2022 році проти приблизно мільярда доларів у 2014 році. Дві країни мають міцні енергетичні зв'язки. Російські компанії працюють із в'єтнамською нафтою та газом на родовищах у Південнокитайському морі – територіях, на які також претендує Китай.
Керівництво В’єтнаму виступає за “бамбукову дипломатію”, за якої воно уникає вибору сторони в міжнародних суперечках і натомість приймає “гнучкий прагматичний підхід”. Минулого року генеральний секретар Комуністичної партії Нгуєн Фу Чонг приймав президента США Джо Байдена, покращивши зв’язки з Вашингтоном, а потім китайського лідера Сі Цзіньпіна.
- Разом із Путіним до Північної Кореї приїхала делегація урядовців і радників, включно з новим міністром оборони Андрій Бєлоусовим і куратором оборонного сектору, першим віцепрем'єром Денисом Мантуровим.
- Білий дім напередодні путінської подорожі сказав, що США не стурбовані самою поїздкою, але непокояться через поглиблення відносин між Пхеньяном та Москвою.
- Поглиблення військової співпраці між Росією та КНДР відбулося ще торік, коли Пхеньян почав постачати окупантам боєприпаси. Під час повномасштабної війни Росії проти України Північна Корея стала найбільшим постачальником озброєння росіянам. За даними керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, КНДР постачає Росії артилерію в обмін на ракетні технології.
- Окрім Ірану, це єдина країна, яка постачає росіянам зброю – принаймні так стверджує українська розвідка.
- За даними Південної Кореї, КНДР поставила росіянам 5 млн артилерійських снарядів.
- Путін і Кім бачилися торік, коли північнокорейський диктатор приїжджав до Росії.