Путіну у Північній Кореї пообіцяли “повну підтримку у війні проти України”. Далі лідер окупантів їде у В'єтнам (оновлено)

Володимир Путін вперше з 2000 року прибув у Пхеньян, де лідер Північної Кореї Кім Чен Ин висловив йому “повну підтримку” війни Росії в Україні, пише Reuters.

Кім також пообіцяв зміцнити стратегічні зв’язки з Москвою.

ЗМІ пишуть, що лідера країни-агресора зустріли “розкішно”. У палаці Кумсусан сторони провели перемовини на найвищому рівні. “Ми високо цінуємо вашу послідовну і непохитну підтримку російської політики, зокрема на українському напрямку”, ‒ заявив Путін.

Кім сказав, що відносини Північної Кореї та Росії вступають у період “нового високого процвітання”.

“Зараз ситуація в світі ускладнюється і стрімко змінюється. У такій ситуації ми маємо намір і далі зміцнювати стратегічну комунікацію з Росією, з російським керівництвом”, ‒ сказав Кім.

Північна Корея “висловлює повну підтримку та солідарність російському уряду, армії та народу у проведенні спеціальної військової операції в Україні для захисту суверенітету, інтересів безпеки, а також територіальної цілісності”.

Речник Пентагону Патрік Райдер прокоментував візит Путіна, зазначивши, що поглиблення співпраці між Росією та КНДР – це те, що має викликати занепокоєння, особливо у тих, хто зацікавлений у підтримці миру та стабільності на Корейському півострові, а також у підтримці народу України, пише Радіо Свобода.

“Звичайно, ви знаєте, що КНДР надає Росії боєприпаси і зброю, які допомагають їй продовжувати свою незаконну і неспровоковану війну проти українського народу”, ‒ зазначив він.

Оновлено. Після КНДР Путін вирушить у В’єтнам. Комуністична країна давно має міцні стосунки з Москвою, пише The Guardian.

Сторони мають обговорити співпрацю в “торговельно-економічній, науково-технічній і гуманітарній сферах”, а також обмінятися думками з ключових міжнародних та регіональних питань.

Росія є найбільшим постачальником зброї до країни. Але обсяги постачання значно впали після вторгнення РФ до України: до 72 мільйонів доларів у 2022 році проти приблизно мільярда доларів у 2014 році. Дві країни мають міцні енергетичні зв'язки. Російські компанії працюють із в'єтнамською нафтою та газом на родовищах у Південнокитайському морі – територіях, на які також претендує Китай.

Керівництво В’єтнаму виступає за “бамбукову дипломатію”, за якої воно уникає вибору сторони в міжнародних суперечках і натомість приймає “гнучкий прагматичний підхід”. Минулого року генеральний секретар Комуністичної партії Нгуєн Фу Чонг приймав президента США Джо Байдена, покращивши зв’язки з Вашингтоном, а потім китайського лідера Сі Цзіньпіна.