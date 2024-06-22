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"Нафтогаз" допоможе відновити корпуси Івано-Франківського університету, пошкоджені внаслідок обстрілів росіян

Черговий злочин росіян цього разу був спрямований проти студентів — майбутніх фахівців нафтогазової галузі.

"Нафтогаз" допоможе відновити корпуси Івано-Франківського університету, пошкоджені внаслідок обстрілів росіян
Фото: Нафтогаз

Група "Нафтогаз" допоможе відновити Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, корпуси якого були пошкоджені внаслідок ворожої атаки сьогодні вночі. 

Про це повідомив голова НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Він зазначив, що черговий російський злочин цього разу був спрямований проти студентів — майбутніх фахівців нафтогазової галузі. 

"Обговорив допомогу університету з керівницею Івано-Франківської ОВА Світланою Онищук та ректором університету Ігор Чудик. Ми не залишимось осторонь та профінансуємо відновлення навчального закладу після того, як фахівці повністю оцінять масштаби руйнувань. Наша молодь – це наше майбутнє, і ми зробимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджені споруди та навчальний процес в університеті", - зазначив Чернишов.

За попередніми даними, через обстріл пошкоджено 14 будівель університету, вибито більше 800 вікон. 

Як повідомлялося, під час нічної масованої ракетної атаки РФ в Івано-Франківську було пошкоджено будівлю Національного технічного університету нафти і газу.

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