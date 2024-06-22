У наглядову раду "Енергоатома" увійшли два ексміністри України та Литви

Уряд сформував наглядову раду "Енергоатома", до якої увійшли 5 членів: троє – це незалежні фахівці, і двоє – представники держави. Незалежними членами наглядової ради акціонерного товариства "Енергоатом" стали Тімоті Джон Стоун, Майкл Елліот Кірст, Ярек Неверович. Також, за поданням Міністерства енергетики, номінаційний комітет погодив Віталія Петрука і Тимофія Милованова, як представників держави.
Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.
Результати відбору кандидатів, які погодив Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств, Уряд затвердив у своєму розпорядженні 21 червня.
Як зазначила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко, далося залучити як незалежних кандидатів професіоналів світового рівня. Серед них – один з лідерів британської ядерної галузі, екс-міністр енергетики Литви і екстоп-менеджер Westinghouse, однієї з найбільших ядерних компаній світу, зі США.
"Очікуємо, що у такому складі наглядова рада посилить енергетичні спроможності компанії та допоможе залучати вкрай необхідні інвестиції в атомну галузь", – сказала вона.
Члени наглядової ради здійснюватимуть управління компанією, а також контролюватимуть та регулюватимуть діяльність його виконавчого органу.
- Проведення конкурсного відбору трьох незалежних членів наглядової ради оголосили у лютому.
- Перед цим, у січні 2024 року "Енергоатом" зареєстрували як акціонерне товариство. Про це наприкінці грудня минулого року заявив Шмигаль.
- 21 лютого компанія отримала свідоцтво про реєстрацію випуску акцій на суму понад 306 млрд грн.
- Стартом активного процесу корпоратизації ДП «НАЕК «Енергоатом» можна вважати 19 жовтня 2022 року, коли Верховна Рада України у першому читанні ухвалила проєкт закону про перетворення держпідприємства в акціонерне товариство "НАЕК "Енергоатом", 100% акцій якого належатимуть державі.
- Цей крок відповідає міжнародним зобов’язанням нашої країни – щодо приведення керування державними підприємствами у відповідність до міжнародних стандартів. Законом враховано всі особливості атомної галузі України при переході на сучасну модель корпоративного управління.
- Зеленський підписав закон про корпоратизацію "Енергоатома" ще 17 березня 2023 року. Це стало черговим кроком на виконання міжнародних зобов’язань України.
Що відомо про членів наглядової ради
- Тімоті Стоун обіймав численні керівні посади, зокрема незалежного директора Horizon Nuclear Power, невиконавчого директора Європейського інвестиційного банку та очолював страхову компанію з ядерних ризиків. Також він був старшим радником Державного секретаря з питань енергетики та зміни клімату у Великобританії, і відігравав ключову роль у формуванні ядерної політики та залученні приватного сектора до ядерних розробок. Він є активним учасником міжнародних енергетичних справ та очолює Асоціацію ядерної промисловості Великобританії.
- Майкл Е. Кірст - експерт у сфері ядерної енергетики з понад тридцятирічним стажем. Засновник та керуючий директор EuroAtlantic Partners у Брюсселі. У своїй кар'єрі в Westinghouse Electric Company він обіймав ключові керівні посади, включаючи віце-президента зі стратегії та зовнішніх зв'язків для Європи, Близького Сходу та Африки, а також віце-президента по Центральній та Східній Європі. Під його керівництвом були реалізовані важливі стратегічні ініціативи, збільшено обсяги продажів і зміцнено урядові відносини в регіоні EMEA.
- Ярек Неверович - екс-міністр енергетики Литви, головний радник президента Литви з питань навколишнього середовища та інфраструктури. Є досвідченим професіоналом у секторах енергетики та інфраструктури. Обіймав різні посади в уряді Литви, які були пов'язані з експлуатаціями системи передачі електроенергії, управлінням інвестиційними фондами та співпраці з національними та транснаціональними корпораціями. Відігравав ключову роль у переговорах щодо експлуатації Ігналінської атомної електростанції під час переговорів EUCO MFF та RRF.
- Тимофій Милованов – президент Київської школи економіки та колишній міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України. Будучи вченим із ступенем PhD з економіки з топового університету США та досвідом викладання в провідних університетах США і Німеччини, він відіграв ключову роль у корпоратизації енергетичної галузі України, розділенні енергетичних підприємств, включаючи «Нафтогаз» та газотранспортну систему. Має значний досвід в сфері економічної політики, стійкості та розвитку, включаючи розробку інвестиційних політик під час війни, оцінки збитків та потреб для відновлення, особливо в енергетиці.
- Віталій Петрук має понад 20 років роботи в державному секторі України, управлінні державними підприємствами, їх фінансовому плануванні та роботи в корпоративному секторі. З 2015 по 2019 очолював Державне агентство України з управління зоною відчуження, яке забезпечувало зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення обʼєкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.