У наглядову раду "Енергоатома" увійшли два ексміністри України та Литви

Наглядова рада компанії сформована з п'яти членів, троє з яких – незалежні та двоє – представники держави.

Уряд сформував наглядову раду "Енергоатома", до якої увійшли 5 членів: троє – це незалежні фахівці, і двоє – представники держави. Незалежними членами наглядової ради акціонерного товариства "Енергоатом" стали Тімоті Джон Стоун, Майкл Елліот Кірст, Ярек Неверович. Також, за поданням Міністерства енергетики, номінаційний комітет погодив Віталія Петрука і Тимофія Милованова, як представників держави.

Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.

Результати відбору кандидатів, які погодив Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств, Уряд затвердив у своєму розпорядженні 21 червня.

Як зазначила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко, далося залучити як незалежних кандидатів професіоналів світового рівня. Серед них – один з лідерів британської ядерної галузі, екс-міністр енергетики Литви і екстоп-менеджер Westinghouse, однієї з найбільших ядерних компаній світу, зі США.

"Очікуємо, що у такому складі наглядова рада посилить енергетичні спроможності компанії та допоможе залучати вкрай необхідні інвестиції в атомну галузь", – сказала вона.

Члени наглядової ради здійснюватимуть управління компанією, а також контролюватимуть та регулюватимуть діяльність його виконавчого органу.

Проведення конкурсного відбору трьох незалежних членів наглядової ради оголосили у лютому.

Перед цим, у січні 2024 року "Енергоатом" зареєстрували як акціонерне товариство. Про це наприкінці грудня минулого року заявив Шмигаль.

21 лютого компанія отримала свідоцтво про реєстрацію випуску акцій на суму понад 306 млрд грн.

Стартом активного процесу корпоратизації ДП «НАЕК «Енергоатом» можна вважати 19 жовтня 2022 року, коли Верховна Рада України у першому читанні ухвалила проєкт закону про перетворення держпідприємства в акціонерне товариство "НАЕК "Енергоатом", 100% акцій якого належатимуть державі.

Цей крок відповідає міжнародним зобов’язанням нашої країни – щодо приведення керування державними підприємствами у відповідність до міжнародних стандартів. Законом враховано всі особливості атомної галузі України при переході на сучасну модель корпоративного управління.

Зеленський підписав закон про корпоратизацію "Енергоатома" ще 17 березня 2023 року. Це стало черговим кроком на виконання міжнародних зобов’язань України.

Що відомо про членів наглядової ради

Тімоті Стоун обіймав численні керівні посади, зокрема незалежного директора Horizon Nuclear Power, невиконавчого директора Європейського інвестиційного банку та очолював страхову компанію з ядерних ризиків. Також він був старшим радником Державного секретаря з питань енергетики та зміни клімату у Великобританії, і відігравав ключову роль у формуванні ядерної політики та залученні приватного сектора до ядерних розробок. Він є активним учасником міжнародних енергетичних справ та очолює Асоціацію ядерної промисловості Великобританії.

Майкл Е. Кірст - експерт у сфері ядерної енергетики з понад тридцятирічним стажем. Засновник та керуючий директор EuroAtlantic Partners у Брюсселі. У своїй кар'єрі в Westinghouse Electric Company він обіймав ключові керівні посади, включаючи віце-президента зі стратегії та зовнішніх зв'язків для Європи, Близького Сходу та Африки, а також віце-президента по Центральній та Східній Європі. Під його керівництвом були реалізовані важливі стратегічні ініціативи, збільшено обсяги продажів і зміцнено урядові відносини в регіоні EMEA.

Ярек Неверович - екс-міністр енергетики Литви, головний радник президента Литви з питань навколишнього середовища та інфраструктури. Є досвідченим професіоналом у секторах енергетики та інфраструктури. Обіймав різні посади в уряді Литви, які були пов'язані з експлуатаціями системи передачі електроенергії, управлінням інвестиційними фондами та співпраці з національними та транснаціональними корпораціями. Відігравав ключову роль у переговорах щодо експлуатації Ігналінської атомної електростанції під час переговорів EUCO MFF та RRF.

Тимофій Милованов – президент Київської школи економіки та колишній міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України. Будучи вченим із ступенем PhD з економіки з топового університету США та досвідом викладання в провідних університетах США і Німеччини, він відіграв ключову роль у корпоратизації енергетичної галузі України, розділенні енергетичних підприємств, включаючи «Нафтогаз» та газотранспортну систему. Має значний досвід в сфері економічної політики, стійкості та розвитку, включаючи розробку інвестиційних політик під час війни, оцінки збитків та потреб для відновлення, особливо в енергетиці.