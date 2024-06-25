Через обстріли Харківщини відключалась повітряна лінія обленерго

Через технологічне порушення без електрики були абоненти у Миколаївській та Кіровоградській областях.

На Харківщині під час ворожого обстрілу відключалась повітряна лінія обленерго. У результаті знеструмлювалися побутові споживачі, а також вимикалось живлення власних потреб високовольтної підстанції.

Як повідомили у Міненерго, вчора в південному регіоні через технологічне порушення відключалась високовольтна повітряна лінія. При цьому знеструмлювалась підстанція. Внаслідок цього без електропостачання залишалися споживачі у Миколаївській області. Усіх заживлено.

У Кіровоградській області з технологічних причин учора вдень вимикалась кабельна лінія, внаслідок чого знеструмлювалися побутові споживачі. Усіх заживлено.

За даними міністерства, сьогодні графіки погодинних відключень споживачів застосовуються з 0:00 до 24:00. У разі зміни ситуації інформацію буде оновлено.

"Нагадуємо, що відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови", – додали у Міненерго.

Також додали, що причина обмежень – атаки ворога на енергетичну інфраструктуру та негативні наслідки цих атак. На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 26 542 МВт*год. Експорту не передбачається.

В ніч на 22 червня ворог вчергове завдав удару по енергетичній інфраструктурі на півдні та заході України