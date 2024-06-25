Міністри оборони США та Росії провели телефонну розмову

Міністр оборони США Ллойд Остін вперше поговорив телефоном з новим російським колегою Андрієм Білоусовим.

Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер, передає Суспільне.

"Остін також розмовляв сьогодні телефоном з міністром оборони Росії Андрієм Білоусовим. Під час розмови міністр (Остін – ред.) наголосив на важливості збереження ліній зв'язку в умовах конфлікту", – зазначив Райдер.

Також співрозмовники обговорили ситуацію з війною в Україні.

Востаннє розмова між представниками Міноборони США та Росії відбулася у березні 2023 року. Тоді Ллойд Остін розмовляв із Сергієм Шойгу щодо інциденту з перехопленням російським літаком американського безпілотника Reaper у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.