Стефанішина: вступ України до ЄС захистить інтереси громадян

Початок переговорів вступу України до ЄС – це початок подальшого довгого шляху.

Фото: Офіс віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час першої Міжурядової конференції Україна-ЄС у Люксембурзі відзначила, що переговори про вступ України в Євросоюз є початком подальшого довгого шляху, пише "Інтерфакс-Україна".

"Вступ України до ЄС посилить Євросоюз як глобального гравця на міжнародній, політичній і торговельній арені", – відзначила Стефанішина.

На її сподівання, процес переговорів буде конструктивним і вступ України до ЄС захистить інтереси громадян країни.

"Україна вітає поліпшення методології вступу... Україна погоджується узгодити своє законодавство з Європою", – додає вона.

Також віцепрем'рка відзначила, що Україна підтверджує своє зобов'язання забезпечити добрі відносини з країнами-сусідами, зокрема, в питаннях національних меншин відповідно до стандартів ЄС. Зокрема, знайти порозуміння з Угорщиною щодо питання нацменшин.

"Ми віримо, що переговори про вступ відзначають історичний етап наших відносин, це початок подальшого довгого шляху, який ми пройдемо разом", – підсумувала вона.

У Люксембурзі розпочалася перша Міжурядова конференція щодо вступу України в ЄС, яка дасть офіційний старт перемовинам про членство України в Європейському Союзі.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що Україна виконала всі вимоги для відкриття переговорів про вступ до ЄС.

Вступ України до ЄС: початок шляху