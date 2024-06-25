У Люксембурзі почалася перша Міжурядова конференція щодо вступу України в ЄС

У Люксембурзі розпочалася перша Міжурядова конференція щодо вступу України в ЄС, яка дасть офіційний старт перемовинам про членство України в Європейському Союзі.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Потім відбудеться аналогічна перша Міжурядова конференція щодо вступу Молдови в ЄС, вона запланована на 19:00 за Києвом.

Напередодні повідомлялося, що конференція складатиметься з трьох частин: вступна заява Бельгії як країни, що головує в ЄС; заява України; виступи і зауваження держав-членів.

На конференції ЄС представить Україні загальні рамки переговорів, які встановлюють ключові принципи переговорів. Також Рада ЄС має затвердити текст безпекової угоди між Україною і ЄС.

Делегацію України очолює віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, європейську – очільниця МЗС Бельгії Аджа Лябіб.

Україна ставить за мету стати членом Євросоюзу до 2030 року, хоча наразі невідомо, скільки часу займе переговорний процес.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський під час виступу з нагоди першої Міжурядової конференції щодо вступу України в ЄС, наголосив на важливості початку переговорів щодо євроінтергації України.

Початок переговорного процесу вступу України в ЄС

Сьогодні в Люксембурзі стартували перемовини з Україною про вступ до Євросоюзу. На конференції ЄС представить Україні загальні рамки переговорів, які встановлюють ключові принципи переговорного процесу. Міжурядова конференція дасть формальний старт переговорам, а переговори по суті розпочнуться із відкриттям переговорних глав. Першими відкриють глави і кластери щодо засадничих питань Євросоюзу. За оптимістичним прогнозом, відкриття перших глав або першої глави відбудеться на початку 2025.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що Україна виконала всі вимоги для відкриття переговорів про вступ до ЄС.

21 червня ЄС схвалив переговорну рамку для України.

Вступ України до ЄС: початок шляху