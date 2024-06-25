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Перша партія закуплених за чеською ініціативою боєприпасів прибула до України

Триває робота над наступними постачаннями. 

Перша партія закуплених за чеською ініціативою боєприпасів прибула до України
чеський прем'єр-міністр Петр Фіала
Фото: Х/Petr Fiala

Перша партія закуплених за чеською ініціативою боєприпасів уже прибула до України.

Про це повідомив чеський прем'єр-міністр Петр Фіала. Він додав, що йде робота над наступними поставками.

"Перша поставка боєприпасів від нашої ініціативи прибула в Україну певний час тому", – сказав він. 

Чеська ініціатива закупівлі снарядів для України

На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Павел закликав країн-союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї.

Низка держав зголосилися виділити кошти. Серед них – Португалія, Фінляндія, Німеччина, Литва та інші.Згодом стало відомо, що Чехія доставила в Україну 300 тисяч снарядів, які повинні забезпечити життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту.

Міністр закордонних справ Ян Ліпавський повідомив, що в межах чеської ініціативи про придбання боєприпасів для України цифра може зрости з 800 тисяч до 1,5 млн.

Президент Чехії Петр Павел на полях саміту Тримор'я у Вільнюсі повідомив, що його держава вже ідентифікувала понад мільйон одиниць артилерійських боєприпасів у країнах за межами Європейського Союзу, які можна придбати для Києва. 28 травня у Чехії провели широку робочу зустріч лідерів декількох держав, на якій обговорили потреби України у зброї. Йшлося, зокрема, і про боєприпаси.

Тоді ж прем'єр-міністр країни Петр Фіала повідомив, що наразі 15 країн ЄС і НАТО надали понад 1,6 мільярда євро на чеську ініціативу, і ці зусилля "незабаром покращать обороноздатність України".

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