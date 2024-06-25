Сі Цзиньпін хоче, аби Китай активізував інновації у сферах напівпровідників та програмного забезпечення

Деякі ключові, базові технології контролюються іншими державами і у Китаї існує дефіцит “наукових і технологічних талантів”.

Президент Сі Цзіньпін під час національної наукової конференції закликав Китай активізувати інновації через домінацію інших країн у низці ключових технологій, пише Bloomberg.

Хоча Пекін “досягнув великого прогресу” в науці “початкова здатність до інновацій все ще відносно слабка”, заявив китайський лідер.

Він додав, що деякі ключові, базові технології контролюються іншими державами і у Китаї існує дефіцит “наукових і технологічних талантів”.

Сі вказав на “вузькі місця та обмеження” в таких сферах, як інтегральні схеми, промислові верстати, базове програмне забезпечення та сучасні матеріали.

У своїй промові Сі сказав, що його країна буде дотримуватися мети “побудувати сильну країну в галузі науки і технологій до 2035 року”. Ця мета “підтримає загальний стрибок економічної потужності, міцності національної оборони та загальної національної могутності”.

Минулого тижня у Міністерстві фінансів США зазначили, що нові правила, які воно пропонує, обмежуватимуть вихідні інвестиції в технології, критично важливі для “нового покоління військових, розвідувальних, стеження чи кібер-можливостей, які створюють ризики для національної безпеки Сполучених Штатів”.

Вчора міністерство торгівлі Китаю закликало США поважати чесну конкуренцію та скасувати запропоновані інвестиційні обмеження. В уряді додали, що Пекін мав право вжити заходів у відповідь.