У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Зеленський замінив генерала Содоля
Зеленський замінив генерала Содоля
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
ГоловнаСвіт

Сі Цзиньпін хоче, аби Китай активізував інновації у сферах напівпровідників та програмного забезпечення

Деякі ключові, базові технології контролюються іншими державами і у Китаї існує дефіцит “наукових і технологічних талантів”.

Сі Цзиньпін хоче, аби Китай активізував інновації у сферах напівпровідників та програмного забезпечення
Фото: ЕРА/UPG

Президент Сі Цзіньпін під час національної наукової конференції закликав Китай активізувати інновації через домінацію інших країн у низці ключових технологій, пише Bloomberg.

Хоча Пекін “досягнув великого прогресу” в науці “початкова здатність до інновацій все ще відносно слабка”, заявив китайський лідер.

Він додав, що деякі ключові, базові технології контролюються іншими державами і у Китаї існує дефіцит “наукових і технологічних талантів”.

Сі вказав на “вузькі місця та обмеження” в таких сферах, як інтегральні схеми, промислові верстати, базове програмне забезпечення та сучасні матеріали.

Підписуйтесь на наш Google News

У своїй промові Сі сказав, що його країна буде дотримуватися мети “побудувати сильну країну в галузі науки і технологій до 2035 року”. Ця мета “підтримає загальний стрибок економічної потужності, міцності національної оборони та загальної національної могутності”.

Минулого тижня у Міністерстві фінансів США зазначили, що нові правила, які воно пропонує, обмежуватимуть вихідні інвестиції в технології, критично важливі для “нового покоління військових, розвідувальних, стеження чи кібер-можливостей, які створюють ризики для національної безпеки Сполучених Штатів”.

Вчора міністерство торгівлі Китаю закликало США поважати чесну конкуренцію та скасувати запропоновані інвестиційні обмеження. В уряді додали, що Пекін мав право вжити заходів у відповідь.

  • Міністерка фінансів Джанет Єллен майже рік тому розповіла, що запланований контроль над інвестиціями буде вузько сфокусованим і доповнюватиме теперішні правила експорту. Ці обмеження, оголошені в жовтні 2022 року, ознаменували ескалацію технічної битви між Вашингтоном і Пекіном, блокуючи продаж передових напівпровідників, а також технологій і ноу-хау для їхнього виготовлення.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies