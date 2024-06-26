Суд у Нью-Йорку послабив заборону Трампу коментувати присяжних та свідків

Республіканцеві дозволили робити те, чим він і так займався, не зважаючи на штрафи.

Суддя Хуан Мерчан, який головує у справі щодо підкупу Дональдом Трампом зірки фільмів для дорослих, ухвалив рішення частково зняти із засудженого заборону на публічні коментарі.

Як стверджує BBC, відтепер Трампа не обмежуватимуть у заявах на адресу свідків та членів колегії присяжних - за умови, що він не розкриватиме її склад. А от говорити пресі про співробітників суду Нью-Йорка, прокурорів чи членів їхніх родин політику досі не можна.

Під час дії заборони Трамп на неї практично не зважав. Він звинувачував присяжних в тому, що вони "на 95% демократи", лаяв свого колишнього юриста, який є ключовим свідком у справі, та навіть зачепив дочку судді. Через дописи у соцмережах та гнівні розповіді журналістам суд постійно штрафував республіканця і навіть погрожував його ув'язнити.

Оголошення вироку Трампу, визнаного винним за усіма звинуваченнями, відбудеться 11 липня. Очікується, що перший в історії США засуджений президент не буде покараний тюремним терміном.