Радники Трампа представили план припинення війни: зброя для України лише за умови перемовин з Росією

План передбачає перемогу республіканця у президентських виборах у США. Трамп нібито схвально сприйняв його.

Два ключові радники Дональда Трампа з питань національної безпеки представили йому план припинення війни Росії в Україні ‒ у разі його перемоги на президентських виборах.

Йдеться про генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога та Фреда Фляйца, які були керівниками штабів Ради національної безпеки Трампа під час його президентства у 2017-2021 роках, пише Reuters.

Як Келлог розповів виданню, план передбачає, що Україна отримуватиме американську зброю, лише якщо вступить у мирні переговори з Росією.

Водночас Сполучені Штати попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку американців.

Відповідно до плану, під час мирних перемовин було би припинення вогню ‒ на основних бойових лініях фронту.

Фляйц зазначив, що вони представили свою стратегію Трампу і колишній президент відреагував позитивно. “Я не стверджую, що він погодився з цим або погодився з кожним словом, але ми були раді отримати відгук”, ‒ сказав він.

Додамо, за словами Келлога і Фляйца, для досягнення тривалого миру в Україні потрібні додаткові гарантії безпеки для України. Фляйц додав, що "озброєння України до зубів", ймовірно, буде ключовим елементом цього.

Проте представник Трампа Стівен Чунг заявив, що офіційними слід вважати лише заяви, зроблені Трампом чи уповноваженими членами його передвиборчого штабу.

Стратегія, викладена Келлогом та Фляйтцем, є найдокладнішим планом соратників Трампа, який раніше заявив, що може “швидко врегулювати війну в Україні, якщо переможе президента Джо Байдена на виборах 5 листопада”, хоч конкретні деталі він не озвучував.

“Ця пропозиція означатиме значну зміну позиції США щодо війни та наштовхнеться на опозицію з боку європейських союзників і всередині Республіканської партії Трампа”, ‒ зазначає видання.

У Кремлі заявили, що будь-який мирний план, запропонований можливою майбутньою адміністрацією Трампа, повинен “відображати реальну ситуацію”.

Основні елементи плану були викладені в загальнодоступній дослідницькій статті, опублікованій "America First Policy Institute" ‒ дружнім до Трампа аналітичним центром, де Келлог і Флейтц обіймають керівні посади.