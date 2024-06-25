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У Запорізькій області знищили керовану авіаційну бомбу вагою 500 кг

Фахівці ДСНС контрольовано підірвали авіабомбу на місці її виявлення.

У Запорізькій області знищили керовану авіаційну бомбу вагою 500 кг
Авіабомба КАБ-500, фото ілюстративне
Фото: ДСНС України

У запорізькій області сапери ДСНС знищили чергову ворожу авіаційну бомбу (КАБ-500). 

Як інформують у ДСНС, небезпечну знахідку виявили у Пологівському районі Запорізької області – на території, що знаходиться неподалік від зони активних бойових дій. 

Авіабомба містила модифікований підривник, через що її не можна було транспортувати. Тому фахівці ДСНС контрольовано підірвали авіабомбу на місці її виявлення. 

Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ, сапери знищили 4854 вибухонебезпечних предметів, виявлених на підконтрольній території Запорізького регіону.

У квітні ООН оголосила про початок кампанії з інформування населення України про небезпеку, яку несуть міни та вибухонебезпечні об’єкти, а також заохочення громадян до безпечної поведінки.

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