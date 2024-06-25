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На Луганщині окупанти погрожують упродовж 30 діб "націоналізувати" житло тих, хто виїхав

Також окупанти змушують людей перереєстровувати майно за російським законодавством.

На Луганщині окупанти погрожують упродовж 30 діб "націоналізувати" житло тих, хто виїхав
Луганськ. Фото ілюстративне
Фото: Атеш

Російські окупанти на Луганщині погрожують упродовж 30 діб «націоналізувати» житло тих людей, які не повернуться на окуповану території і не перереєструють нерухомість за російським законодавством. 

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Проте вони створили такі умови, за яких навіть ті, хто наразі перебуває в містах та селах так званої «лнр», не встигають впоратися за вказаний термін", – зазначив Лисогор.

Зокрема, у Сєвєродонецьку "спеціалісти" відділу росреєстру упродовж одного дня оформлюють лише по п’ять-шість об’єктів нерухомості. Черга просувається вкрай повільно, а попередній запис закритий.

На Луганщині окупанти конфіскують транспорт у цивільних. Приводом для конфіскації може бути найдрібніше порушення правил дорожнього руху.

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