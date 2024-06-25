На Луганщині окупанти погрожують упродовж 30 діб "націоналізувати" житло тих, хто виїхав

Російські окупанти на Луганщині погрожують упродовж 30 діб «націоналізувати» житло тих людей, які не повернуться на окуповану території і не перереєструють нерухомість за російським законодавством.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Проте вони створили такі умови, за яких навіть ті, хто наразі перебуває в містах та селах так званої «лнр», не встигають впоратися за вказаний термін", – зазначив Лисогор.

Зокрема, у Сєвєродонецьку "спеціалісти" відділу росреєстру упродовж одного дня оформлюють лише по п’ять-шість об’єктів нерухомості. Черга просувається вкрай повільно, а попередній запис закритий.

На Луганщині окупанти конфіскують транспорт у цивільних. Приводом для конфіскації може бути найдрібніше порушення правил дорожнього руху.