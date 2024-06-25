Ціна послуги складала від 5 тисяч до 18,5 тисяч доларів США з однієї особи.

На Одещині прикордонники затримали рекордну кількість «бажаючих» незаконно потрапити за кордон чоловіків, – 47. Всього ділки, серед яких був і правоохоронець, планували переправити через кордон сто чоловіків і заробити на цьому мільйон доларів.

Про це повідомили у ДПСУ та в ДБР.

У селі Обжили Подільського району правоохоронці зупинили «кортеж» у складі 4-х мікроавтобусів разом з супроводжуючим попереду позашляховиком з водієм та пасажиром.

Усього фігуранти кримінальної справи намагались доставити до державного кордону 47 чоловіків призовного віку з Київської, Харківської, Дніпропетровської, Рівненської, Миколаївської, Херсонської та Одеської областей.

Збір "клієнтів" ділками здійснювався за допомогою телеграм-каналів та телеграм-акаунтів. Гроші їм перераховувались на різні криптогаманці, а ціна послуги складала від 5 тисяч до 18,5 тисяч доларів США з однієї особи. Деякі довірливі користувачі послуг платили одразу, а деякі встигли заплатити аванс у половину вартості заявленої суми.

При цьому будь-яких гарантій від незаконних перевізників вони не мали. Буси не були пристосовані для перевезення - чоловіки їхали на матрацах, прямо на підлозі, близько 100 км.

Наразі тривають слідчі дії, транспортні засоби та предмети, що можуть бути доказом протиправної діяльності, вилучені. Організатору та пособникам вручено підозри за фактом вчинення ними злочину, відповідальність за яке передбачена ст.332 КК України.

Щодо «клієнтів» незаконної подорожі складені протоколи про адміністративні правопорушення за 204-1 КУпАП, справи скеровано до суду.

Доповнення. У ДБР уточнили, що на Одещині викрили угрупування, яке організувало масштабну схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України. До його складу входив правоохоронець.

Організував «бізнес» житель Одеської області у травні 2024 року. Він підшукував чоловіків, які хочуть незаконно виїхати з України через соцмережі та домовлявся про оплату. Чоловіків вивозили до державного кордону, який вони надалі перетинали пішки.

Правоохоронець консультував водіїв, як об’їхати блокпости на шляху до кордону.

21 червня 2024 року працівники ДБР задокументували спробу переправлення через державний кордон близько 100 осіб. Зокрема, було зупинено чотири мікроавтобуси з 47 чоловіками. Інші 53 не встигли дістатися «точки збору».

Тільки на цій партії ухилянтів ділки розраховували заробити близько 1 млн дол. США.

Наразі учасників угрупування затримано.

Організатору та правоохоронцю обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення застави: організатору – 13,6 млн грн, правоохоронцю – 3 млн грн.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Всім затриманим ухилянтам старше 25 років виписано протоколи та доставлено до РТЦК.

Нещодавно прикордонники Ізмаїльського загону зупинили на Одещині фуру, водій якого замість збіжжя перевозив 41 "пасажира".