НІмеччина передала українським прикордонниками 41 вантажівку Mercedes Arocs.

Про це повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер та поінформували у пресслужбі ДПСУ.

"Ми маємо особливо хороші і тісні стосунки з Державною прикордонною службою України, які склалися протягом років і розвинулися в партнерство і особисту дружбу. Саме тому я особливо радий сьогодні бути тут, коли ці вантажні автомобілі доставлені з Німеччини і будуть передані Державній прикордонній службі України і далі будуть нести службу на фронті", – зазначив Мартін Єґер.

У соцмережі Х він додав, що це – ще один внесок Німеччини у підтримку оборонної боротьби України проти російського агресора

Німеччина стоїть на боці України. 41 вантажівка Mercedes Arocs допоможе підрозділам Прикордонної служби забезпечити логістику на фронті. Це ще один внесок Німеччини у підтримку оборонної боротьби України проти російського агресора. #StandWithUkraine pic.twitter.com/Q3p8EptwyH — Martin Jaeger (@MJaegerT) June 24, 2024

Як сказав голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко, ці автомобілі будуть передані бойовим підрозділам і підрозділам охорони кордону.

"Отримані сьогодні вантажні автомобілі значно підвищать боєздатність прикордонних підрозділів, в першу чергу тих, які знаходяться на лінії зіткнення з противником. Вони дадуть змогу покращити систему логістичного забезпечення, доставки військово-технічного майна безпосередньо до місць несення служби", – зазначив він.