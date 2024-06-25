ГУР атакувало склад ворога у Воронезькій області: відео наслідків

Розвідники Головного управління розвідки Міноборони вдарили по польовому складу боєприпасів росіян у Воронезькій області.

Операцію здійснили воїни Департаменту активних дій 25 червня, повідомили в ГУР. Військові опублікували відео наслідків влучання.

"Вночі на майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3500 квадратних метрів, виникла пожежа із детонацією та триває досі. З огляду на розміри складу, схоже, вибухатиме ще довго", – прокоментували атаку розвідники.