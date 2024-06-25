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ГУР атакувало склад ворога у Воронезькій області: відео наслідків

Детонація триває. 

ГУР атакувало склад ворога у Воронезькій області: відео наслідків
Фото: скріншот

Розвідники Головного управління розвідки Міноборони вдарили по польовому складу боєприпасів росіян у Воронезькій області. 

Операцію здійснили воїни Департаменту активних дій 25 червня, повідомили в ГУР. Військові опублікували відео наслідків влучання.

"Вночі на майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3500 квадратних метрів, виникла пожежа із детонацією та триває досі. З огляду на розміри складу, схоже, вибухатиме ще довго", – прокоментували атаку розвідники. 

 

  • 17 червня ГУР атакувало безпілотниками військові об'єкти в трьох російських регіонах. Однією з цілей став Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод: обидва підприємства використовуються росіянами у військових цілях. 
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