ГУР атакувало склад ворога у Воронезькій області: відео наслідків

Розвідники Головного управління розвідки Міноборони вдарили по польовому складу боєприпасів росіян у Воронезькій області.
Операцію здійснили воїни Департаменту активних дій 25 червня, повідомили в ГУР. Військові опублікували відео наслідків влучання.
"Вночі на майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3500 квадратних метрів, виникла пожежа із детонацією та триває досі. З огляду на розміри складу, схоже, вибухатиме ще довго", – прокоментували атаку розвідники.
- 17 червня ГУР атакувало безпілотниками військові об'єкти в трьох російських регіонах. Однією з цілей став Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод: обидва підприємства використовуються росіянами у військових цілях.