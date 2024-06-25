Серед 38 поранених внаслідок ракетних ударів у Покровську – 4 дитини. Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 167 людей, у тому числі 17 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 7 людей загинули, 49 отримали поранення.

Про це повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін.

“Росія вбиває цивільних! За 24 червня росіяни вбили 7 жителів Донеччини: 5 у Покровську, 1 у Кураховому і Торецьку. Ще 49 людей в області за добу дістали поранення”, – повідомив Філашкін.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 25 червня.

Волноваський район. У Великій Новосілці поранено людину, пошкоджено приватні будинки.

Покровський район. У Кураховому 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 8 багатоповерхівок. У Покровську внаслідок ракетних ударів 5 людей загинули і 38 поранено, серед поранених — 4 дитини. Пошкоджені 19 приватних будинків, 7 автомобілів і 3 будівлі підприємств.

Краматорський район. Територію Лиманської громади росіяни обстріляли 81 раз — без постраждалих і руйнувань. У Дружківці поранено 3 людини.

Бахмутський район. У Торецьку 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 8 будинків і 5 адмінбудівель. Також у громаді 2 людини поранено і 2 будинки пошкоджено у Залізному; 3 будинки пошкоджено у Нью-Йорку. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. У Сіверську зруйновано будинок і нежитлове приміщення, ще 1 будинок пошкоджено.

Зазначимо, вранці Генштаб повідомив, що українські захисники ліквідували майже 1200 окупантів протягом доби. Сили оборони знищили 35 ворожих артсистем та 18 бойових броньованих машин.