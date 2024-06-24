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Росіяни обстріляли Торецьк на Донеччині, одна людина загинула, одна дістала поранень

Було влучання в приватний будинок.

Росіяни обстріляли Торецьк на Донеччині, одна людина загинула, одна дістала поранень
Торецьк, наслідки обстрілів (архівне фото)
Фото: Пресслужба Донецької обласної прокуратури

Російські окупанти вранці в понеділок обстріляли місто Торецьк Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Місто потрапило під удар сьогодні близько 10 ранку. Росіяни влучили у приватний будинок — загинула 63-річна жінка, поранено 64-річного чоловіка", - написав Філашкін у Telegram.

Пораненого доправили до найближчої лікарні.

Як відомо, на Донеччині тривають бої. Сьогодні 110-та бригада заперечила повну окупацію росіянами Новоолександрівки на Покровському напрямку. 

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