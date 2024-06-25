Унаслідок російської атаки на Донеччині загинула жінка, ще четверо людей поранені

Через ранкові російські атаки на Донеччині загинула жінка, ще четверо людей поранені.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Золотій Ниві Великоновосілківської громади від артобстрілу загинула жінка 1957 року народження.

По Торецьку росіяни зранку вже завдали шести авіаударів – поранені чотири людини. Усі постраждалі доставлені в лікарню.

"Росіяни продовжують цілеспрямовано бити по мирним жителям області. Залишатися тут небезпечно", – наголосив Філашкін.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів семеро людей загинули, 49 отримали поранення. Серед поранених є четверо дітей.