У четвер у США відбудуться дебати Байдена і Трампа. Як кандидати готуються до них

Дебати у межах передвиборчої президентської кампанії між Джо Байденом та Дональдом Трампа відбудуться 27 червня в Атланті, пише The Hill.

Їх проведе CNN, модераторами стануть представники мережі Дана Беш і Джейк Теппер.

Дебати розпочнуться о 21:00 за місцевим часом і триватимуть 90 хвилин.

Байден перед дебатами: 1600 заходів та 300 вечірок

Дебатам передуватиме насичений на події тиждень у розкладі демократа Байдена. Заплановано понад 1600 заходів, включно з тренінгами та агітаційними акціями у всіх штатах. У четвер увечері відбудеться 300 вечірок із переглядом дебатів.

Штаб Байдена також запустить нову телевізійну, цифрову та радіорекламу, яка буде зосереджена на тому як Трамп загрожує “репродуктивній допомозі, економіці, яка орієнтована на середній клас, і демократії”.

Демократи також створюють центри в Атланті та Вілмінгтоні (штат Делавер), щоб у ніч дебатів “піднімати ключові моменти і давати відсіч брехні Дональда Трампа в режимі реального часу”.

Hill додає, що останніми днями Байден, готуючись до дебатів, “зачаївся” у своїй заміській президентській резиденції Кемп-Девід.

Трамп застосовує менш традиційний підхід

Трамп водночас застосував менш традиційний підхід до підготовки. Замість проведення імітаційних дебатів Трамп зустрічався із законодавцями, щоб обговорити, які питання політики можуть виникнути під час “двобою”.

Окрім того, республіканець та його союзники готуються до того, щоб відкинути потенційно сильний виступ Байдена в дебатах як фарс. Зокрема, якщо чинний президент переможе у дебатах, вони планують заявити, без доказів, що Байден “прийняв якусь невизначену речовину”.

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