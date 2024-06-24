Цієї п’ятниці Іран обиратиме нового президента. Серед кандидатів є спікер Меджлісу та ексміністр-реформатор

Іран цієї п’ятниці, 28 червня обиратиме президента після загибелі очільника країни Ібрагіма Раїсі в авіакатастрофі у травні.

Як пише Bloomberg, виборці обиратимуть президента із шести кандидатів, більшість з яких – прихильники жорсткої лінії проти США. Їх всіх відібрала Рада вартових, яка має повноваження здійснювати нагляд за всіма референдумами, виборами до Меджлісу, Ради експертів та Президента.

“Опитування опитувань”, опубліковане державним мовником Ірану 13 червня, очолює колишній мер Тегерана, нинішній спікер Меджлісу Ірану Мохаммад Багер Галібаф.

Колишній учасник переговорів щодо ядерної угоди Саїд Джалілі посів друге місце. Він має репутацію ультраконсерватора, близького до верховного лідера Ірану аятоли Хаменеї.

Серед лідерів є і віцепрезидент Амір-Хосейні Хажізаде Хашемі.

Неочікувано балотуватися дозволили і ексміністру охорони здоров’я, реформісту та кардіохірургу Масуду Пезешкіяну.

Фото: EPA/UPG Кандидат-реформіст в президенти Ірану Масуд Пезешкіян вітає під час виборчої кампанії в Тегерані, Іран, 23 червня 2024 р

Виконувача обов’язків президента Мохаммада Мохбера, який обійняв посаду після раптової смерті Раїсі, у виборчому бюлетені немає.

Радіо Свобода зазначає, що відмовили у допуску, зокрема, колишньому президенту Махмудові Ахмадінежаду й колишньому голові парламенту Алі Ларіджані, а також низці поміркованих кандидатів і прихильників реформ.

Опитування також показує, що понад 40% респондентів взагалі не планують голосувати.

Більше про лідера перегонів Мохаммада Багера Галібафа

Колишній мер Тегерана та нинішній спікер парламенту Галібаф є серійним кандидатом у президенти, який балотується вчетверте. Колишнього командира Корпусу вартових ісламської революції та колишнього главу поліції Ірану критикували за його роль у побитті та придушенні студентських протестів у 1999 та на початку 2000-х років.

Галібаф любить позиціонувати себе як традиційного сім'янина та модернізатора одночасно. Вважається, що він накопичив статки або через інституційні зв'язки, або за допомогою великих інфраструктурних проєктів. Багатство його сім'ї викликало питання щодо фінансів Галібафа. Кандидата у президенти звинувачували у корупції, яку він заперечує.

Ексмер іранської столиці відомий своїми дуже консервативними поглядами та закликає до поділу громадських тротуарів за ознакою статі.