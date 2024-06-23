ЄС та Пекін проведуть перемовини щодо мита на китайські електромобілі

Міністр комерції Китаю Ван Веньтао та виконавчий заступник голови Європейської комісії Валдіс Домбровскіс домовилися розпочати консультації щодо ситуації зі збільшення мит Євросоюзу на китайські електромобілі.
Про це повідомляє інформаційне агентство Сіньхуа.
“Сторони домовилися в суботу розпочати консультації щодо антисубсидіарного розслідування ЄС стосовно китайських електромобілів”, ‒ зазначає видання.
Як повідомляється в пресрелізі китайського міністерства, консенсусу досягнули під час відеоперемовин посадовців.
Вчора міністр економіки Німеччини, віцеканцлер Роберт Габек на зустрічі із китайським посадовцям у Пекіні запевнив, запропоновані Європейським Союзом тарифи на китайські товари не є "покаранням", а мають на меті компенсувати переваги, надані китайським компаніям Пекіном.
- Європейська комісія 12 червня оголосила про збільшення розміру мита на китайські електромобілі - до 38,1%, які почнуть діяти з 4 липня.
- Потім стало відомо, що уряд Німеччини хоче запобігти набуттю чинності нового тарифу або, принаймні, "пом’якшити" його, якщо повне скасування буде неможливим.
- Де-факто ЄС спровокував торговельну війну з Китаєм, який заявив, що вживе заходи у відповідь. Китайські автовиробники закликали Пекін підвищити тарифи на імпорт європейських автомобілів з бензиновим двигуном.
- Попередні мита ввели після багатомісячного розслідування державної допомоги китайським виробникам електромобілів.
- ЄС наразі вже стягує мито у розмірі 10% на будь-який автомобіль іноземного виробництва, порівняно з 15%, які діють у Китаї. Тепер до цього рівня додасться нова цифра.