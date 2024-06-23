ЄС та Пекін проведуть перемовини щодо мита на китайські електромобілі

Консенсусу досягнути під час перемовин міністра комерції КНР віцепрезидента Єврокомісії.

Міністр комерції Китаю Ван Веньтао та виконавчий заступник голови Європейської комісії Валдіс Домбровскіс домовилися розпочати консультації щодо ситуації зі збільшення мит Євросоюзу на китайські електромобілі.

Про це повідомляє інформаційне агентство Сіньхуа.

“Сторони домовилися в суботу розпочати консультації щодо антисубсидіарного розслідування ЄС стосовно китайських електромобілів”, ‒ зазначає видання.

Як повідомляється в пресрелізі китайського міністерства, консенсусу досягнули під час відеоперемовин посадовців.

Вчора міністр економіки Німеччини, віцеканцлер Роберт Габек на зустрічі із китайським посадовцям у Пекіні запевнив, запропоновані Європейським Союзом тарифи на китайські товари не є "покаранням", а мають на меті компенсувати переваги, надані китайським компаніям Пекіном.