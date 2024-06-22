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У Швейцарії через повені троє осіб зникли безвісти

Сильна гроза спричинила розлив річок, у результаті чого вулиці були затоплені, а десятки жителів евакуйовані.

У Швейцарії через повені троє осіб зникли безвісти
Наслідки негоди у Швейцарії
Фото: EPA/UPG

Троє людей вважаються зниклими безвісти після повені у місті Мезокко, що в Швейцарії.

За даними ВВС, через сильну грозу у ніч на п’ятницю у долині Граубюден спричинила розлилися річки. В результаті, як повідомила влада міста Мезокко, затопило вулиці , а десятки жителів евакуйовані.

Також від негоди постраждав альпійський курорт Церматт, що знаходиться на захід від Мезокко. Він був ізольований внаслідок підтоплення. Залізничне сполучення між Фіспом та Церматтом було призупинено, а дорога між Тешем та Церматтом – закрита. 

Місцева влада приготувалася до підтоплення, обмеживши доступ людей до берегів ріки Рона та її відгалужень із п’ятниці.В уряді кантону Граубюдена заявили, що стежать за ситуацією із «великим занепокоєнням» і подякували місцевим службам екстреної допомоги.

  • В ніч на 20 червня Польщею прокотилася негода. Тоді найбільше постраждало Сілезьке воєводство. У Пщині частково обвалився дах супермаркету. 
  • Того ж дня у Чехії через сильні буревії загинула жінка. Тоді дерево впало на намет, де перебувало подружжя. Чоловікові вдалося врятуватися. 
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