Служба держбезпеки Латвії закликала громадян не їздити до Росії і Білорусі на свята

Спецслужба нагадує про високі ризики розвідки і вербування на території цих країн.

Латвійська Служба державної безпеки (VDD) закликає громадян утриматися від поїздок до Росії і Білорусі під час купальських свят.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Delfi.

Спецслужба нагадує про високі ризики розвідки і вербування на території цих країн. VDD наголошує, що при перетині кордону Росії чи Білорусі слід бути уважними, а в разі виникнення підозр – повідомити про контакт з представником спецслужби конкретної країни.

Громадян також закликають звертатися до служби, якщо під час перетину кордону людину перевіряють або допитують "у незвично інтенсивній манері", якщо людину допитує людина в цивільному одязі, а не у формі прикордонника, а також - якщо ставлять питання, які не належать до компетенції прикордонника, в тому числі питання приватного характеру.

Також VDD закликає повідомляти, якщо людину безпідставно звинувачують у порушенні або злочині, просять "співпрацювати", а також якщо дають номер телефону, на який можна зателефонувати під час наступного візиту.

