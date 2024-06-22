Служба держбезпеки Латвії закликала громадян не їздити до Росії і Білорусі на свята

Латвійська Служба державної безпеки (VDD) закликає громадян утриматися від поїздок до Росії і Білорусі під час купальських свят.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Delfi.
Спецслужба нагадує про високі ризики розвідки і вербування на території цих країн. VDD наголошує, що при перетині кордону Росії чи Білорусі слід бути уважними, а в разі виникнення підозр – повідомити про контакт з представником спецслужби конкретної країни.
Громадян також закликають звертатися до служби, якщо під час перетину кордону людину перевіряють або допитують "у незвично інтенсивній манері", якщо людину допитує людина в цивільному одязі, а не у формі прикордонника, а також - якщо ставлять питання, які не належать до компетенції прикордонника, в тому числі питання приватного характеру.
Також VDD закликає повідомляти, якщо людину безпідставно звинувачують у порушенні або злочині, просять "співпрацювати", а також якщо дають номер телефону, на який можна зателефонувати під час наступного візиту.
- Станом на 13 червня на латвійсько-російському кордоні звели близько 130 кілометрів паркану. Це 46% від загальної протяжності.
- Естонія вирішила на два дні припинити пропуск на виїзд через КПП на кордоні з РФ у Нарві, де виникла велика черга з мандрівників, які прямують в бік Росії.
- Фінляндія ще з кінця листопада закрила східний кордон з Росією і залишає це рішення чинним через спроби влаштувати там штучну міграційну кризу. Фінляндія також заявила, що не будуватиме політичні відносини з Росією, поки вона веде війну проти України