У МВС прокоментували напад на колишнього військового підрозділу "Кракен" у Дніпрі
У МВС прокоментували напад на колишнього військового підрозділу "Кракен" у Дніпрі
​Пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки
​Пакт Путіна — Кім Чен Ина і його наслідки
Військо пріоритетніше: Ляшко пояснив, як працює бронювання цивільних медиків
Військо пріоритетніше: Ляшко пояснив, як працює бронювання цивільних медиків
Поліція відкрила дві кримінальні справи за фактом побиття ексвійськовослужбовця у Дніпрі
Поліція відкрила дві кримінальні справи за фактом побиття ексвійськовослужбовця у Дніпрі
В Україні була масштабна повітряна тривога через загрозу крилатих ракет (доповнено)
В Україні була масштабна повітряна тривога через загрозу крилатих ракет (доповнено)
Корнійчук: Україна обмежить в’їзд громадян Ізраїлю
Корнійчук: Україна обмежить в’їзд громадян Ізраїлю
ЗМІ: майже вся Чорногорія та велика частина Хорватії, Боснії і Герцеговини залишилися без світла
ЗМІ: майже вся Чорногорія та велика частина Хорватії, Боснії і Герцеговини залишилися без світла
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Хабарники проти розвідки: хто розколює армію та спецслужби?
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
Урятуватися з Маріуполя. «Нам казали, що все під контролем. Це була брехня»
ГоловнаСвіт

Служба держбезпеки Латвії закликала громадян не їздити до Росії і Білорусі на свята

Спецслужба нагадує про високі ризики розвідки і вербування на території цих країн.

Служба держбезпеки Латвії закликала громадян не їздити до Росії і Білорусі на свята
Латвія, кордон із РФ
Фото: Saeimas administrācija

Латвійська Служба державної безпеки (VDD) закликає громадян утриматися від поїздок до Росії і Білорусі під час купальських свят.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Delfi.

Спецслужба нагадує про високі ризики розвідки і вербування на території цих країн. VDD наголошує, що при перетині кордону Росії чи Білорусі слід бути уважними, а в разі виникнення підозр – повідомити про контакт з представником спецслужби конкретної країни.

Громадян також закликають звертатися до служби, якщо під час перетину кордону людину перевіряють або допитують "у незвично інтенсивній манері", якщо людину допитує людина в цивільному одязі, а не у формі прикордонника, а також - якщо ставлять питання, які не належать до компетенції прикордонника, в тому числі питання приватного характеру.

Також VDD закликає повідомляти, якщо людину безпідставно звинувачують у порушенні або злочині, просять "співпрацювати", а також якщо дають номер телефону, на який можна зателефонувати під час наступного візиту.

  • Станом на 13 червня на латвійсько-російському кордоні звели близько 130 кілометрів паркану. Це 46% від загальної протяжності.
  • Естонія вирішила на два дні припинити пропуск на виїзд через КПП на кордоні з РФ у Нарві, де виникла велика черга з мандрівників, які прямують в бік Росії.
  • Фінляндія ще з кінця листопада закрила східний кордон з Росією і залишає це рішення чинним через спроби влаштувати там штучну міграційну кризу. Фінляндія також заявила, що не будуватиме політичні відносини з Росією, поки вона веде війну проти України
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies